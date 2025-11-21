БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Президентът Радев: Пеевски и Борисов демонтират държавата
Благомир Коцев ще бъде преместен във варненския затвор,...
Зеленски с обръщение към нацията - ще предложи...
Депутатите приеха държавния бюджет на първо четене
Бюджет 2026: Какво предвижда новата финансова рамка?
Какво заплащане ще получат тези, които ще работят около...
Ето го плана на Тръмп за прекратяване на войната в Украйна
Путин потвърди, че е получил американския план за мир с Украйна

Емилия Запартова от Емилия Запартова
По света
"Имаме този текст. Смятам, че той може да послужи като основа за постигане на мир", каза руският президент

Снимка: БТА
Руската федерация е получила американския план, съобщи президентът Владимир Путин.

Планът би могъл да формира основата за окончателно мирно споразумение, но текстът не се обсъжда подробно с Москва, коментира руският президент.

Владимир Путин: "Виждаме, че след разговорите в Аляска имаше известна пауза от американска страна и знаем, че това е заради отхвърляне от Украйна на плана за мир, предложен от президента Тръмп. Мисля, че затова се появи нова версия от 28 точки. Имаме този текст. Получихме го по съответните канали. Смятам, че той може да послужи като основа за постигане на мир."

По-рано стана ясно, че украинският президент е обсъдил с американския министър на сухопътните сили Даниъл Дрискол начините за постигане на мир. Това съобщи самият Володимир Зеленски в Телеграм, след разговори в Киев с висши представители на Пентагона. Той изрази готовност двете страни да работят по точките от американския план за прекратяване на войната с Русия.

#план за мир на Тръмп #план за мир #войната в Украйна #Владимир Путин

