Путин потвърди, че е получил американския план за мир с Украйна

Руската федерация е получила американския план, съобщи президентът Владимир Путин.

Планът би могъл да формира основата за окончателно мирно споразумение, но текстът не се обсъжда подробно с Москва, коментира руският президент.

Владимир Путин: "Виждаме, че след разговорите в Аляска имаше известна пауза от американска страна и знаем, че това е заради отхвърляне от Украйна на плана за мир, предложен от президента Тръмп. Мисля, че затова се появи нова версия от 28 точки. Имаме този текст. Получихме го по съответните канали. Смятам, че той може да послужи като основа за постигане на мир."

По-рано стана ясно, че украинският президент е обсъдил с американския министър на сухопътните сили Даниъл Дрискол начините за постигане на мир. Това съобщи самият Володимир Зеленски в Телеграм, след разговори в Киев с висши представители на Пентагона. Той изрази готовност двете страни да работят по точките от американския план за прекратяване на войната с Русия.