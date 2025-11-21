От кокаин през криптовалута до пари за Русия: Великобритания разкри схема за финансиране на войната

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Диана Симеонова
Всичко от автора
По света
Великобритания разкри схема, при която пари от продажбата на кокаин, оръжие и трафик на мигранти са били изпирани чрез закупуване на криптовалута и впоследствие използвани за финансиране на войната на Русия в Украйна.

Националната агенция за борба с престъпността разкрива, че куриери са събирали "мръсните" средства и престъпната мрежа ги е влагала в криптовалута. Мрежата е придобила и банка в Киргизстан, за да прави плащания към руската военна машина като избегне санкциите. Конфискуваните средства само в Обединеното кралство са на стойност 25 милиона паунда. Задържани са 128 души в различни държави. През 2023 година лица, свързани с руските разузнавателни служби, са се опитали да финансират с пари от схемата и групата от български граждани, начело с Орлин Русев, които бяха осъдени във Великобритания за шпионска дейност в полза на Русия.

