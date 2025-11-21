От кокаин през криптовалута до пари за Русия: Великобритания разкри схема за финансиране на войната

Великобритания разкри схема, при която пари от продажбата на кокаин, оръжие и трафик на мигранти са били изпирани чрез закупуване на криптовалута и впоследствие използвани за финансиране на войната на Русия в Украйна.



Националната агенция за борба с престъпността разкрива, че куриери са събирали "мръсните" средства и престъпната мрежа ги е влагала в криптовалута. Мрежата е придобила и банка в Киргизстан, за да прави плащания към руската военна машина като избегне санкциите. Конфискуваните средства само в Обединеното кралство са на стойност 25 милиона паунда. Задържани са 128 души в различни държави. През 2023 година лица, свързани с руските разузнавателни служби, са се опитали да финансират с пари от схемата и групата от български граждани, начело с Орлин Русев, които бяха осъдени във Великобритания за шпионска дейност в полза на Русия.