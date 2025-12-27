БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца край Сливен (СНИМКИ)

Регионални
Тръгнали са да събират пластмасови туби от близкото сметище, за да си купят храна

2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца край Сливен (СНИМКИ)
Снимка: Иван Янев
Дете на 2 години и 35-годишната му майка са загиналите днес преди обяд, при инцидента между пътническия влак София – Бургас и преминаваща каруца през железопътен прелез в района на сливенския квартал „Дебелата кория“.

В каруцата са се возили 5 или 6 души.

Майката и детето са загинали на място, останалите са невредими, конят също.

Тръгнали са да събират пластмасови туби от близкото сметище, за да си купят храна. Една от вероятните причини за тежкия инцидент е, че краят на каруцата т.нар. опашка влиза в досег с влака.

Стефан Иванов, водач на каруцата, баща и съпруг на загиналите: "Не знам как е станало. Влакът беше ей там до моста, но тук на 50 метра ли колко, тогава свири вече тази линия. И направо умряха децата ми – дъщерята малката и жена ми. В шок съм. Ето тук, виж дрехите на малката ми дъщеричка. Отзад направо хвърчаха, аз не мога да си спомня какво стана и какво не стана."

По случая е образувано следствено дело.

#дете и майка му #пътнически влак #жп прелез #каруца #Сливен #загинали

