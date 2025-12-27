БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Слънчево, но ветровито: Оранжев код за бурен вятър в северозападните и югозападните райони

Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
В следобедните часове ще преобладава слънчево време, над източните и планинските райони с временни увеличения на облачността.

Ще духа до умерен северозападен вятър, който в края на деня ще започне да се усилва.

Максималните температури ще бъдат 1° и 6°, в София – около 2°, по Черноморието - между 4° и 7°.

През нощта ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб, в Дунавската равнина умерен западен вятър, който след полунощ ще започне да се усилва.

Минималните температури утре ще бъдат между 3° и 2°, в София – около минус 2°.

Утре над Източна България ще духа силен северозападен вятър, с който ще нахлува студен въздух.
Код оранжево за силен и бурен вятър е обявен в северозападните и югозападните райони от страната.

На отделни места, главно в Североизточна България ще превали слаб сняг.

Максималните температури преди обяд ще бъдат - между 2° и 7°, в София – около 3°, по Черноморието 4° и 7°.

В планините, главно в Стара планина ще има превалявания от сняг и по старопланинските проходи ще има снежни виелици.

Новата седмица ще започне с предимно слънчево време. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от запад-югозапад.

Във вторник повече слънчеви часове ще има преди обяд, след обяд облачността ще се увеличи, без валежи.

В сряда и четвъртък ще е доста студено и ветровито.През първия ден от Новата година на отделни места, главно в Северна България и планинските райони ще превали слаб сняг.

