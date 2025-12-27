„Мото Коледа“ 2025: Празнично шествие и подкрепа за лечение на двама младежи

Във Велико Търново стотици мотористи шестват по улиците на града, облечени като Дядо Коледа.



Инициативата се провежда за тринайста поредна година и всеки път подкрепя различна благородна кауза.

Тази година целта е да се съберат средства за лечението на двама младежи - момче пострадало при катастрофа и момиче, което се бори с рядко заболяване.

Шествието ще премине през целия град, предвождано от шейната на Дядо Коледа. Тази година “Мото Коледа” ще завърши с голям празничен концерт, в който участие ще вземат талантливи млади музиканти от града.