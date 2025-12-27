БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
МВР: Не се доверявайте на непознати за обмяна на левове в...
Чете се за: 01:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

България и еврото: Колко ще струват билетите за градски транспорт в Пловдив и Варна?

bnt avatar logo от Екип на "По света и у нас"
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

От 1 януари билетите за градския транспорт в Пловдив ще струват 1 лев, както е и сега, или 51 евроцента. Очаква се през февруари цената да бъде редуцирана на 50 евроцента за улеснение. Превозвачите заявяват, че са готови за въвеждането на новата валута.

Във Варна вече са монтирани машини за продажба на билети с евромонети. Те обаче няма да връщат ресто, така че варненци трябва да са готови с точни суми.

Петко Ангелов, собственик на транспортна фирма: „11 януари месец работим на старите цени, които са 1 лев на билет, а за февруари месец сме се разбрали с кмета за улеснение на гражданите трябва да прекарат решение, което да намалим цената на 50 цента, за да… да не се търсят дребни пари за връщане.“

Цените на картите също остават непроменени през януари. Част от пловдивчани обаче вече са си купили документите за пътуване.

„Изкарах си карата – същата.“

„Нямам идея, не съм си вадила карта за януари месец, мисля тези дни да я извадя и ще видя тогава вече."

„Вземах си я за януари месец 16 лева.“

Фирмите в градския транспорт вече са подготвени с дребни евромонети.

Петко Ангелов, собственик на транспортна фирма: "Всичко сме подсигурили, имаме стартови пакети, които са раздадени по фирмите, и няма да има проблем.“

„Една част от рейсовете са оборудвани, трябва да мине конкурса, който спечели конкурса, тогава ще бъде окончателно приключена системата, за да бъдат оборудвани рейсовете.“

Във Варна има над 250 машини за продажба на билети за градския транспорт. От 27 декември започва техническата им адаптация за работа с евромонети. Това ще става поетапно и ще продължи и през първите дни на януари. Машините няма да връщат ресто.

Георги Киряков, директор на ОП „Транспорт и автоматизирана система за регулиране на уличното движение“:
„След привеждане на машините за работа в евро, тъй като е доста остаряло хардуерното оборудване, ще може да приема само монети евроцентове, желателно е да са точни. Ако се пусне повече от 1 евро, натрупаният кредит може да се използва от следващия пътник, който е с вас. Но поначало няма да могат да връщат ресто.“

По време на техническата адаптация на машините съветът към ползващите градския транспорт е да изберат алтернативен начин за купуване на билет.

Георги Киряков, директор на ОП „Транспорт и автоматизирана система за регулиране на уличното движение“: „А именно чрез нашето приложение TicketVarna, което го има брандирано на по-голямата част от спирките. Искам да уточня, че самият билет е на стойност 51 цента, а сега е 1 лев, което е много по-евтино от хартиения билет от машините.“

И в двата града автобусите ще се движат безплатно на 31 декември и на 1 януари.

#цена на билетите #въвеждане на еврото #градски транспорт

Последвайте ни

ТОП 24

Транспортираха с моторни шейни двама туристи, облечени с анцуг и по маратонки в планината
1
Транспортираха с моторни шейни двама туристи, облечени с анцуг и по...
"Училище за коледари" пресъздаде обичая в Етъра
2
"Училище за коледари" пресъздаде обичая в Етъра
Старт на зимния сезон в Боровец – курортът празнува 130 години
3
Старт на зимния сезон в Боровец – курортът празнува 130 години
Ски зоната в Пампорово отваря - вижте кога
4
Ски зоната в Пампорово отваря - вижте кога
Патриарх Даниил: Във времена като сегашните Православната църква е длъжна още по-високо да издигне своя глас
5
Патриарх Даниил: Във времена като сегашните Православната църква е...
Научноизследователският кораб "Св. св. Кирил и Методий" достигна бреговете на остров Ливингстън
6
Научноизследователският кораб "Св. св. Кирил и Методий"...

Най-четени

Отиде си операторът, режисьор и писател-документалист Георги Смиленов
1
Отиде си операторът, режисьор и писател-документалист Георги Смиленов
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
2
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
Проф. Тодор Кантарджиев предупреждава: Грипът вече се разпространява епидемично у нас
3
Проф. Тодор Кантарджиев предупреждава: Грипът вече се...
Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали
4
Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има опасност от "черен лед"
5
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има...
Нов взрив в Москва: Зеленски съобщи подробности по план за край на войната
6
Нов взрив в Москва: Зеленски съобщи подробности по план за край на...

Още от: Регионални

Доброволци с коледни костюми почистват плажовете на Южното Черноморие
Доброволци с коледни костюми почистват плажовете на Южното Черноморие
Електрозахранването в област Враца постепенно се нормализира Електрозахранването в област Враца постепенно се нормализира
Чете се за: 00:40 мин.
Трагедия през празниците: Две жени загинаха при пожари в Шумен и Силистра Трагедия през празниците: Две жени загинаха при пожари в Шумен и Силистра
Чете се за: 01:27 мин.
Кукери в Жабокрът - репетиция преди големия фестивал през февруари Кукери в Жабокрът - репетиция преди големия фестивал през февруари
Чете се за: 02:30 мин.
След наводнението: Предстои описване на щетите в село Гелеменово След наводнението: Предстои описване на щетите в село Гелеменово
Чете се за: 00:20 мин.
СЪБИТИЯТА НА 2025: Пантера в неизвестност: Черен е нали? Пшшшшт, мяяяу, мяяяу, бе СЪБИТИЯТА НА 2025: Пантера в неизвестност: Черен е нали? Пшшшшт, мяяяу, мяяяу, бе
Чете се за: 01:50 мин.

Водещи новини

МВР: Не се доверявайте на непознати за обмяна на левове в евро
МВР: Не се доверявайте на непознати за обмяна на левове в евро
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Масирани удари срещу Украйна: Ще има ли пробив в разговорите за мир? Масирани удари срещу Украйна: Ще има ли пробив в разговорите за мир?
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Патриарх Даниил в Истанбул: И в днешното време на разделение може и трябва да има единство – в истината, във вярата и в любовта Патриарх Даниил в Истанбул: И в днешното време на разделение може и трябва да има единство – в истината, във вярата и в любовта
Чете се за: 04:47 мин.
По света
Трагедия през празниците: Две жени загинаха при пожари в Шумен и Силистра Трагедия през празниците: Две жени загинаха при пожари в Шумен и Силистра
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Зимният туристически сезон започна с поскъпване на пакетите
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
След наводнението: Предстои описване на щетите в село Гелеменово
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
БНБ с извънредно работно време заради интереса към стартовите...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Електрозахранването в област Враца постепенно се нормализира
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ