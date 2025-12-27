България и еврото: Колко ще струват билетите за градски транспорт в Пловдив и Варна?

От 1 януари билетите за градския транспорт в Пловдив ще струват 1 лев, както е и сега, или 51 евроцента. Очаква се през февруари цената да бъде редуцирана на 50 евроцента за улеснение. Превозвачите заявяват, че са готови за въвеждането на новата валута.

Във Варна вече са монтирани машини за продажба на билети с евромонети. Те обаче няма да връщат ресто, така че варненци трябва да са готови с точни суми.

Петко Ангелов, собственик на транспортна фирма: „11 януари месец работим на старите цени, които са 1 лев на билет, а за февруари месец сме се разбрали с кмета за улеснение на гражданите трябва да прекарат решение, което да намалим цената на 50 цента, за да… да не се търсят дребни пари за връщане.“

Цените на картите също остават непроменени през януари. Част от пловдивчани обаче вече са си купили документите за пътуване.

„Изкарах си карата – същата.“ „Нямам идея, не съм си вадила карта за януари месец, мисля тези дни да я извадя и ще видя тогава вече." „Вземах си я за януари месец 16 лева.“

Фирмите в градския транспорт вече са подготвени с дребни евромонети.

Петко Ангелов, собственик на транспортна фирма: "Всичко сме подсигурили, имаме стартови пакети, които са раздадени по фирмите, и няма да има проблем.“ „Една част от рейсовете са оборудвани, трябва да мине конкурса, който спечели конкурса, тогава ще бъде окончателно приключена системата, за да бъдат оборудвани рейсовете.“

Във Варна има над 250 машини за продажба на билети за градския транспорт. От 27 декември започва техническата им адаптация за работа с евромонети. Това ще става поетапно и ще продължи и през първите дни на януари. Машините няма да връщат ресто.

Георги Киряков, директор на ОП „Транспорт и автоматизирана система за регулиране на уличното движение“:

„След привеждане на машините за работа в евро, тъй като е доста остаряло хардуерното оборудване, ще може да приема само монети евроцентове, желателно е да са точни. Ако се пусне повече от 1 евро, натрупаният кредит може да се използва от следващия пътник, който е с вас. Но поначало няма да могат да връщат ресто.“

По време на техническата адаптация на машините съветът към ползващите градския транспорт е да изберат алтернативен начин за купуване на билет.

Георги Киряков, директор на ОП „Транспорт и автоматизирана система за регулиране на уличното движение“: „А именно чрез нашето приложение TicketVarna, което го има брандирано на по-голямата част от спирките. Искам да уточня, че самият билет е на стойност 51 цента, а сега е 1 лев, което е много по-евтино от хартиения билет от машините.“

И в двата града автобусите ще се движат безплатно на 31 декември и на 1 януари.