БНБ с извънредно работно време заради интереса към стартовите комплекти с евромонети

Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Касите в централната сграда на БНБ в София ще бъдат отворени от 8:30 до 15:45 часа

касите бнб работят извънредно заради стартовите пакети евромонети
Снимка: БГНЕС
Пет дни преди въвеждането на еврото у нас касите на Българската народна банка ще работят извънредно през днешния ден заради засиления интерес към стартовите комплекти с евромонети.

Касите в централната сграда на БНБ в София ще бъдат отворени от 8:30 до 15:45 часа без прекъсване и ще продават стартови комплекти на физически лица. Всеки комплект съдържа 42 евромонети с българска национална страна на обща стойност 10 евро и 23 цента, което се равнява на 20 лева.

В касовия център на БНБ на ул. „Михаил Тенев“ освен продажбата на стартови комплекти ще бъде възможна и обмяната на левове.

От Българската народна банка уточняват, че извънредната мярка има за цел да осигури по-плавен преход към еврото и да допринесе за по-добрата информираност на гражданите преди официалното въвеждане на единната европейска валута.

