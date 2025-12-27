БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Интензивна дипломация: Ще има ли пробив в разговорите за мир в Украйна

Биляна Бонева
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Зеленски заяви, че мирният план е на 90 процента готов

Снимка: илюстративна
Русия извърши масираната атака срещу Украйна тази нощ. На прицел е била и столицата Киев. Съобщава се, че освен дронове, срещу Украйна са били изстреляни свръхзвукови ракети "Кинжал".

По-рано украинският президент Володимир Зеленски заяви, че мирният план е на 90 процента готов. Очаква се утре той да се срещне с Доналд Тръмп във Флорида, за да обсъдят детайлите.

С американския президент, Зеленски ще обсъди гаранциите за сигурност, териториалните въпроси, както и икономическото възстановяване на Украйна. До ускоряване на дипломатическите усилия за постигане на мир се стигна след телефонен разговор по Коледа на Зеленски със специалния пратеник Стив Уиткоф и президентския зет Джаред Къшнър. Двамата американци са разговаряли и със съветника по външната политика на Путин - Юрий Ушаков.

Според детайлите, които Зеленски оповести от ревизираната версия на мирния план, сигурността на Украйна ще бъде гарантирана от Съединените щати, НАТО и Европейския съюз. Предвижда се и създаването на демилитаризирана зона, както и на свободна икономическа зона в Донбас.



#преговори за мир в Украйна #мирен план #Русия #САЩ #Украйна

