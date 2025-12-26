БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

СЪБИТИЯТА НА 2025

СЪБИТИЯТА НА 2025: #НЕ ДИШАЙ СМЪРТ

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:22 мин.
Запази
СЪБИТИЯТА НА 2025: #НЕ ДИШАЙ СМЪРТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Марин Христов, баща на загиналия Валентин: "Никой не е застрахован. Каза, че излиза и дотам беше. Просто това му беше денят, в който не се върна вече".

На 1 януари едно семейство загуби сина си. 14-годишно дете полетя от 7-ия етаж, след като пушило вейп, който се оказа наркотична бомба. Месец по-късно друг инцидент с дете показа мащаба на опасната мода сред тинейджърите и БНТ започна информационната кампания "Не дишай смърт!".

Стефан Бакалов, началник "Борба с наркотрафика" в Агенция "Митници": "Всички виждаме, че голяма част от тийнейджърите върят по улиците и пушат вейпове, най-вероятно с никотин, това даде възможност продуктите да бъдат влагани във вейповете и употребявани без да правят на никого впечатление".

Последваха полицейски акции, изземване на огромни количества вейпове и течности за тях, затваряне на сайтове, които ги продават и закани за тотална забрана.

Костадин Ангелов, председател на здравната комисия в НС: "Всяка една вредност трябва да бъде ограничена!"

На първо четене депутатите приеха пълната забрана на вейповете, но на второ отстъпиха - тя е само за тези за едноктратна употреба.

Гергана Гешанова, председател на коалиция "Без дим": "И всички казахме браво, нещо добро ще се направи, но за съжаление на спазихме някои от правилата на Европейския съюз".

Навсякъде по света се борят, ние правим плахи опити.

Законовите промени обаче все още не са влезли в сила, защото преминават през процедура на нотификация на Европейската комисия. Очаква се тя да приключи до края на януари.

А децата вече не са подмамвани към дрогата с желирани мечета, курабийки и близалки.

# мода на вейповете #Събитията на 2025 #обзор 2025 ##НеДишайСмърт

Водещи новини

Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
На Богоявление в Калофер На Богоявление в Калофер
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Ръст на болните от грип и остри респираторни инфекции в Бургаско Ръст на болните от грип и остри респираторни инфекции в Бургаско
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи сътрудничество на САЩ Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи сътрудничество на САЩ
Чете се за: 01:22 мин.
По света
В търсене на мир в Украйна: "Коалицията на желаещите" се...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Делото "САЩ срещу Мадуро": Венецуелският президент се...
Чете се за: 04:32 мин.
По света
Предупреждение за силен вятър и във вторник
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ