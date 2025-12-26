СЪБИТИЯТА НА 2025: Светът е сцена

Шок или присмех предизвиква поведението на световни лидери, когато нарушават протокола? Публични ли трябва да бъдат семейните скандали? Достатъчно условие ли е да имаш много пари, за да полетиш в Космоса? И - има ли вечни хора? Светът през 2025-а беше сцена не само за тежки геополитически сблъсъци и природни катаклизми, но това беше и годината, в която нищо не беше такова, каквото сме свикнали да бъде.

Владимир Путин е на 73 години. Управлява Русия от 26. Си Дзинпин е на 72, управлява Китай от 12 години. За какво мечтаят двама могъщи мъже? Безсмъртие.

Забравен микрофон долови как Владимир Путин споделя на Си Дзинпин, че "човешките органи могат да бъдат трансплантирани непрекъснато". И добавя: "Колкото по-дълго живееш, толкова по-млад ставаш и можеш дори да постигнеш безсмъртие".

Владимир Путин, президент на Русия: Животът може да продължава по-дълго, отколкото сега.

И докато едни мислят как да управляват вечно, други са склонни да използват нетипични за политическия речник обръщения. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте роди една от знаковите фрази на годината, след като чу коментар на Тръмп за ескалацията в Близкия изток.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: Бият се зверски като две деца в училищния двор - оставяш ги да се бият две-три минути, след което е лесно да ги разтървеш. Марк Рюте, генерален секретар на НАТО: Татенцето понякога трябва да бъде твърд.

Шамар и то съвсем буквален. Никой не запомни причината за визитата на Еманюел Макрон във Виетнам, но всички помнят как започна тя.

Сцена, която ни напомни, че и политиците плачат. Женска ръка удря френския президент по лицето. Секунди по-късно той вижда камерите и се усмихва. А след него слиза съпругата му Бриджит сякаш нищо не се е случило.

Еманюел Макрон, президент на Франция: Всички трябва да се успокоят и да се фокусират върху истинските новини.

История, която е като от зле написан сценарий на филм. Американски журналист е добавен в група в приложението Сигнал, в която се обсъждат секретни планове на Пентагона за удари срещу йеменските бунтовници хути. Какво ли е да си в един чат с най-могъщите мъже в държавата - военния министър Пийт Хегсет, вицепрезидента Джей Ди Ванс и съветника на Доналд Тръмп Стив Уиткоф. Автентичността на съобщенията беше потвърдена, но Хегсет обвини журналиста в разпространяване на фалшиви новини.

Но никой не успя да пробие секретността на Конклава във Ватикана.

За първи път Римокатолическата църква беше оглавена от американец - папа Лъв XIV стана роденият в Чикаго Робърт Превост. Можеш да извадиш папата от Чикаго, но не и Чикаго от папата. Един от първите подаръци за Светия отец - любимата му пица пеперони, която вече е известна като "папарони".

И ако католическите духовници дават обет да не приближават жени, то в една космическа мисия беше забранено именно мъжкото присъствие.

За първи път изцяло дамски състав полетя към звездите - нито една от шестте жени не е астронавт, но пък имаше знаменитости. С какво запомнихме полета? С... пресилената реакция на певицата Кейти Пери, която разходи до Космоса и назад една маргаритка и макар да прекара едва 11 минути далеч от Земята, направи завръщането си меко казано драматично.