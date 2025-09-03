БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Руският президент Владимир Путин от Пекин: Готов съм да...
Чете се за: 00:07 мин.
Четири жертви след челен сблъсък край симеоновградското...
Чете се за: 00:45 мин.
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Чете се за: 01:42 мин.
Ново младежко предаване, сериали и още детско съдържание...
Чете се за: 04:57 мин.
"Той гледа на изток": "Да, България"...
Чете се за: 02:15 мин.
Осъждан за кражба е обвиняемият за инцидента с трамвай 22...
Чете се за: 02:05 мин.
Народното събрание започна работа след лятната ваканция
Чете се за: 04:12 мин.

Микрофон улови Путин и Си да си говорят за трансплантация на органи и безсмъртие

По света
Те обсъдиха и възможността хората да живеят до 150 години

Телевизионен микрофон успя да улови странна размяна на реплики между руския президент Владимир Путин и китайския лидер Си Дзинпин по-рано днес, които, докато вървяха един до друг, обсъждаха трансплантацията на органи и възможността хората да живеят до 150 години, предаде Ройтерс.

Разговорът между двамата лидери беше записан, докато те вървяха със севернокорейския лидер Ким Чен-ун начело на група от над 20 други чуждестранни лидери, за да наблюдават военния парад в Пекин по случай 80-годишнината от края на Втората световна война.

Разговорът между тях беше дочут по време на предаване на живо по Китайската централна телевизия и бе предоставен от нея на други медии, включително на Ройтерс и Асошиейтед прес. Администрацията на китайското радио и телевизия съобщи, че предаването на живо е било гледано 1,9 млрд. пъти онлайн и от над 400 млн. души.

Докато Путин и Си вървяха към площад "Тянанмън“, където наблюдаваха парада заедно с Ким, преводачът на Путин бе чут да казва на китайски език: "Биотехнологиите непрекъснато се развиват“.

Преводачът добавя след част, която не може да бъде чута – "човешките органи могат да бъдат трансплантирани непрекъснато. Колкото по-дълго живееш, толкова по-млад ставаш и (можете) дори да постигнете безсмъртие“.

В отговор Си, който е извън кадър, може да бъде чут да отговаря на китайски език: "Някои предсказаха, че през този век хората ще могат да живеят до 150 години“.

Ким се вижда да се усмихва и да поглежда към Путин и Си, но не е известно дали този разговор му е бил преведен. Путин не може да бъде чут ясно да говори на руски език на клипа, разпространен от китайската телевизия.

След като Си започва да говори, на видеото се вижда общ кадър на площад "Тянанмън“ и звукът му е заглушен.

Повече от 30 секунди по-късно Си, Путин и Ким се появяват отново в кадър, докато се придвижват към наблюдателната платформа, издигната за парада.

По време на събитието Си заяви пред над 50 000 зрители, че светът е изправен пред избор между "мир или война“, докато самият той направи преглед на войските и на военното оборудване, включващо свръхзвукови ракети и военноморски дронове.

#трансплантация на органи #безсмъртие #Владимир Путин #Китай #Си Дзинпин

