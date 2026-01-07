Мъж от Шумен успя да пазарува с фалшиво евро (СНИМКИ)

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
В дома му полицията намерила още две неистински банкноти от 50 евро

Криминалисти от Шумен установиха 35-годишен мъж, който платил безалкохолна напитка с фалшиво евро, съобщиха от полицията.

Случаят е от 2 януари, когато неизвестен мъж влязъл в търговски обект и платил сметката с банкнота от 50 евро. По-късно, при отчитане на оборота, търговецът се усъмнил, че банкнотата не е истинска. Съобщил в полицията и предал 50-те евро.

След като полицията тръгнала по дирите на мъжа, пуснал в обращение фалшивото евро, направили обиск в дома му. Там намерили още две неистински банкноти от 50 евро. По случая е образувано досъдебно производство. Разследването се води от Окръжната прокуратура.

