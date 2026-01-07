Двама пострадали след челна катастрофа на Орлов мост

Двама пострадали при челна катастрофа на Орлов мост. Сигналът за инцидента е подаден около 18.00 часа.

По първоначални данни единият шофьор е загубил контрол над колата и е влязъл в насрещното. При удара е ранена жена, която е била пътник. Няма опасност за живота ѝ, заявиха от МВР . Един от шофьорите е с травма на крака. Все още не са ясни пробите за алкохол и наркотици на шофьорите.

Движението в района се регулира от полицията. Кръстовището е отворено за движение, градският транспорт също се движи.