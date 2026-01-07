БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Двама пострадали след челна катастрофа на Орлов мост

Двама пострадали след челна катастрофа на Орлов мост
Двама пострадали при челна катастрофа на Орлов мост. Сигналът за инцидента е подаден около 18.00 часа.

По първоначални данни единият шофьор е загубил контрол над колата и е влязъл в насрещното. При удара е ранена жена, която е била пътник. Няма опасност за живота ѝ, заявиха от МВР . Един от шофьорите е с травма на крака. Все още не са ясни пробите за алкохол и наркотици на шофьорите.

Движението в района се регулира от полицията. Кръстовището е отворено за движение, градският транспорт също се движи.

