Поглед напред: Събитията, които ще бележат следващите 365 дни

Изпращаме едни безспорно събитийни 365 дни, но големият въпрос сега е - какво ли ни очаква през 2026 година.

От непредвидимия Доналд Тръмп, през очакването и надеждите за мир в Украйна, възхода на Китай и не на последно място - на изкуствения интелект - отправяме поглед към хората, събитията и тенденциите, които ще бележат следващите 12 месеца.

Възраждане на доктрината "Монро", шокови мита за ключови търговски партньори, опит за постигане на мир на места и заявка за военни действия другаде - Доналд Тръмп ще диктува значителна част от световния дневен ред и през следващата година. Външна политика в духа на "Америка на първо място" - така експерти обобщават досегашните действия и заявките за следващите ходове на американския президент.

Ребека Лиснър, изследовател в Съвет за външна политика на САЩ: "Видяхме го ясно и от стратегията за национална сигурност, която беше публикувана от Вашингтон. Едно е сигурно - в Белия дом имат за цел да доминират западното полукълбо. Три са нещата, които трябва да следим през 2026: Първото - какви действия ще предприемат американските военни в Карибския басейн? Ще видим ли бойни действия на територията на Венецуела и какво бъдеще очаква Николас Мадуро."

На Запад - големият въпрос остава надеждата за мир в Украйна и предупреждението, което дойде от генералния секретар на НАТО Марк Рюте, че войната може да излезе отвъд украинската територия.

Нийл Мелвин, експерт по международна сигурност: "В последните години все по-често се говори за завръщането на оръжията за масово унищожение, един вид ренесанс на ядрените оръжия. Превъоръжаването на великите сили е нещо, което трябва внимателно да следим." Ребека Лиснър, изследовател в Съвет за външна политика на САЩ: "Това, което не знаем, е дали при евентуална криза, Съединените щати ще изпълнят задълженията си по член 5-и и дали администрацията на Тръмп ще зачете отдавна подписани споразумения. Тук говорим, както за руска агресия срещу страна от НАТО, така и за хипотетична китайска атака срещу партньор на Алианса като Япония например."

Врагове или съюзници - отношенията между Съединените щати и Китай ще доминират дневния ред, а отзвукът от тях ще е далеч отвъд пределите на тези две суперсили. И докато Доналд Тръмп и Си Дзинпин предстои да се срещнат в следващите месеци, през пролетта се очаква китайският лидер да начертае плановете си за следващта петилетка. Ще стане ясно и дали ще пристъпи към военни действия в Тайван.

Стив Хуанг, институт СОАС - Китай: "Китай безспорно ще иска да засили още повече икономиката си, да бъде лидер в Глобалния юг и разбира се - в технологичния сектор."

Три години след като ChatGPТ стана достъпен за масовия потребител, едно е сигурно - изкуственият интелект ще присъства все повече в ежедневието както на обикновения човек, така и в големия бизнес. Разпределяне на сферите на влияние и в света на високите технологии също ще бъде във фокуса на лидерите. А за хората важен ще бъде отговорът на въпроса - колко професии ще бъдат улеснени, но и колко - напълно заменени от изкуствения интелект.