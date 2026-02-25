БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Стрелба в кубински води - четирима души са убити

Емилия Запартова от Емилия Запартова
По света
Стрелба в кубински води - четирима души са убити
Четирима души бяха убити, а седем други са ранени, след като моторница от Флорида навлезе в кубински води и откри огън по кубинските сили, които отвърнаха на огъня. Това съобщи кубинското министерство на вътрешните работи.

Всичките четирима загинали са били на борда на моторницата, а други шестима са ранени, съобщиха властите в Хавана. Освен това, кубинският командир на граничния патрул е бил ранен.

Инцидентът е на фона на напрегнати отношения между САЩ и Куба, която преживявя петролна криза заради американската блокада върху износа на нефт за острова.

#Куба #стрелба

