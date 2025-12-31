БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Часове преди еврото: Любопитни факти за валутата на 341...
Чете се за: 01:47 мин.
Нова Зеландия посрещна Новата 2026 година
Чете се за: 01:37 мин.
На прага на еврозоната: Очакват се технически прекъсвания...
Чете се за: 01:07 мин.
Градският транспорт в София ще работи в новогодишната нощ
Чете се за: 00:30 мин.
"Добре дошла, България" грейна върху сградата...
Чете се за: 00:30 мин.

Ден преди еврозоната: Последен пазар изцяло с левове

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Снимка: Pixabay
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
До последния възможен момент днес пазарувахме за новогодишната вечер, естествено с български левове. Някои запазват банкноти и монети за спомен, други бързат да ги похарчат, а трети се подготвят за първите дни с евро в портфейлите си.

Последен пазар изцяло с левове. Семейство Димитрови купува продукти за новогодишната трапеза в една от големите търговски вериги. От утре – познатите сметки за същите стоки в пазарската количка вече ще плащат в евро, но без особено притеснение.

Мария Димитрова, клиент: “Основните неща - да има от всичко. Месно, постно, плодове и зеленчуци задължително присъстват. Още не може да усетим, че всъщност последно пазаруваме с лева. Определено ще запазим, да имаме за спомен от всички монети, банкноти..Със сигурност ще ни е много мъчно, защото българският лев си е български лев.”

И докато подрежда покупките Мария си спомня за първите си доходи и времената, когато парите са имали друга стойност.

Мария Димитрова, клиент: “Около 230 лева ми беше първата заплата. Както едно време си казвахме: Е, едно време взимахме толкова пари и купуваме това, това и това, а пък сега…”

Александър, клиент: “Съжалявам, че българският лев така ще отиде в историята.”

Вече с евро в джоба и без особена носталгия, други бързаха да похарчат последните си левове на пазара в навечерието на новогодишната нощ.

Яни Бургазлиев: “Малко ребърца, малко пържолки взехме, картофки, доматки, плодове. За Нова година да сложим на масата.”

Силвия: “Малко повече е суматохата, повече са купувачите, малко повече бързо свършват стоките. Специално вчера нямаше хляб тук в целия комплекс, днес отново почти е свършил. Голяма част от магазините са обявили, че поне в първите 2-3 дни няма да отворят. Дали заради въвеждането на еврото и системата за обмена на валута или просто защото поради някакви други причини.”

Текст: В следващия един месец левът все още ще бъде платежно средство в страната. Рестото в магазините обаче трябва да е в евро, както и парите, които теглим от банкомат.

