35 минути след полунощ в "Майчин дом" проплака...
Чете се за: 00:25 мин.
ЧЕСТИТА НОВА 2026 ГОДИНА!
Чете се за: 00:27 мин.

Новата година в Украйна и Русия

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Всичко от автора
Чете се за: 01:27 мин.
Европа
Тръмп с коментар за предполагаемата атака срещу резиденция на Путин

новата година украйна русия
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Украйна посрещна четвъртата Нова година във война в тишина и без ток на много места.

Централните площади и улици на Киев бяха пусти и тъмни. Сред основните причини - руските атаки срещу енергийната инфраструктура. Малко преди полунощ в града звуча и сигнал за противовъздушна тревога.

В Русия, въпреки забраната за масови сбирки, в района на Червения площад в Москва се събраха хора. След кратка намеса на полицията, те се разотидоха. Тази година фойерверките в руската столица бяха отменени. В новогодишната нощ, в много райони на Москва и Санкт-Петербург не е имало ток.

Според руски медии, след украинска атака срещу хотел в Херсонска област са загинали поне 20 души. Няма независимо потвърждение на информацията.

Президентът Доналд Тръмп направи коментар за атаката срещу резиденция на Путин, за която Москва обвини Киев, но според американските служби това не отговаря на истината.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Перченето на Путин с "атаката" показва, че Русия е тази, която стои на пътя на мира."

снимки: БГНЕС

#Доналд Тръмп #войната в Украйна #Москва #киев #нова година

