Украйна е атакувала резиденцията на Путин във Валдай

Украйна е атакувала резиденцията на руския президент Владимир Путин във Валдай и това ще накара Москва да промени преговорните си позиции. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров.

Според руски медии нападението е извършно с дронове, всички те са обезвредени, няма данни за щети.

Има напредък за прекратяването на войната в Украйна, но остават някои трудни въпроси. Така президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обобщи срещата си с украинския си колега Володимир Зеленски. Кремъл е съгласен, че преговорите сега са във финален етап, но Киев трябва да вземе решение за Донбас.