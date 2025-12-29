БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
В болница на хартия, рулетка в реалността: НАП разкри, че...
Чете се за: 01:45 мин.
България получи 1,47 млрд. евро по третото плащане от НПВУ
Чете се за: 02:15 мин.
Не стойте на открито, има опасност от падащи предмети -...
Чете се за: 01:07 мин.
Висока степен на лавинна опасност в планините, условията...
Чете се за: 04:05 мин.
Янаки Стоилов: Не са на дневен ред промени в Конституцията
Чете се за: 03:32 мин.

Украйна е атакувала резиденцията на Путин във Валдай

Теодора Гатева
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Това ще накара Москва да промени преговорните си позиции, заяви Лавров

Украйна е атакувала резиденцията на руския президент Владимир Путин във Валдай и това ще накара Москва да промени преговорните си позиции. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров.

Според руски медии нападението е извършно с дронове, всички те са обезвредени, няма данни за щети.

Има напредък за прекратяването на войната в Украйна, но остават някои трудни въпроси. Така президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обобщи срещата си с украинския си колега Володимир Зеленски. Кремъл е съгласен, че преговорите сега са във финален етап, но Киев трябва да вземе решение за Донбас.

#Валдай #войната в Украйна #Путин #атака #дронове #резиденция

Тръмп смята, че мирът е близо, но териториалният спор остава нерешен
Тръмп смята, че мирът е близо, но териториалният спор остава нерешен
Зеленски след срещата с Тръмп: Имаме 90% съгласие по мирния план от 20 точки
Чете се за: 02:27 мин.
Тръмп след срещата със Зеленски: Доближаваме се много до сделка между Русия и Украйна
Чете се за: 06:45 мин.
Тръмп и Зеленски започнаха преговори за мирно споразумение в Украйна
Чете се за: 02:17 мин.
Започва ключовата среща между Тръмп и Зеленски за бъдещето на войната в Украйна
Чете се за: 06:12 мин.
Тръмп заяви, че е провел „много продуктивен" разговор с Путин преди срещата си със Зеленски
Чете се за: 00:57 мин.

Два дни до еврото: Важно е да имате пари в брой
Два дни до еврото: Важно е да имате пари в брой
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Украйна е атакувала резиденцията на Путин във Валдай
Чете се за: 00:55 мин.
По света
В болница на хартия, рулетка в реалността: НАП разкри, че хиляди „хоспитализирани" всъщност са били в игрални зали
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Жълт код за силен вятър и утре
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
България получи 1,47 млрд. евро по третото плащане от НПВУ
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Бурният вятър отнесе покрива на църквата в санданското село...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
След вота в Косово: Премиерът Албин Курти заяви, че ще сформира...
Чете се за: 02:40 мин.
По света
Добрата новина: Двама пациенти бяха трансплантирани преди Коледа и...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
