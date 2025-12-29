Между покривите и чудесата: Историята на единствения сертифициран коминочистач в България

По това време на годината има един човек с много важна задача – да разчисти пътя на Дядо Коледа към домовете ни. Става дума за единствения сертифициран коминочистач в България.

Декември е месецът на чудесата. Месецът, в който добрите деца чакат подаръци, но преди това комините трябва да са добре почистени. За това се грижи Делян Ангелов – единственият сертифициран коминочистач у нас. Човекът, който минава първи, за да може Дядо Коледа да мине след него.

Делян Ангелов – коминочистач: „Трябва да направим комините да са чисти, за да може Дядо Коледа да пуска подаръците през тези комини и да мине през тях. Работим в синхрон с Дядо Коледа. Ние минаваме първо преди него и след това той може да достави подаръците на всички послушни деца.“

Работата му е нависоко, понякога опасна, често мръсна, но винаги с ясна мисия – да няма пречки по пътя към коледното чудо. Наред с коледната магия обаче стои и нещо много сериозно – безопасността.

Делян Ангелов – коминочистач: „Реално почистването на комина не е толкова за тягата на комина и да „дърпа“ повече, както се казва, а по-скоро за пожаробезопасност, тъй като при наслагването на сажди по вътрешността на тръбопроводите те имат калоричност и е напълно възможно да се запалят.“

Докато крачи уверено по покривите и гледа света отвисоко, близо до птиците, Делян казва, че научава много и за хората.

Делян Ангелов – коминочистач: „Сега се разхождам все едно си правя разходка в парка. Към днешна дата най-ценното са запознанствата с нови хора – това, че те допускат до себе си, допускат те до дома си и по някакъв начин създаваш приятелства. Това да помогнеш на някого в тази дейност – когато някой стои на студено или е в безизходица, ти отиваш като супермен, като суперкоминочистач. Тази обратна връзка е много ценна.“

Често се случва хората да искат да го пипнат за късмет, но той самият има друга философия за това как и кога късметът ни спохожда.

Делян Ангелов – коминочистач: „Според мен късметът е навсякъде около нас. Това е въпрос на настройка и нагласа. Когато излезеш сутринта от вкъщи с мисълта, че днес ще имаш късмет – ще имаш. Късметът е в нас и около нас. Просто трябва да го видим и да го хванем. А аз съм един проводник на късмета.“

В края на годината обикновено правим равносметка – какво оставяме зад гърба си и какво искаме да вземем със себе си напред. Понякога това означава просто да изчистим пътя – за нови мечти, надежди и вяра, че Новата година ще донесе повече светлина и радост.