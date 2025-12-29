БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
В болница на хартия, рулетка в реалността: НАП разкри, че...
Чете се за: 01:45 мин.
България получи 1,47 млрд. евро по третото плащане от НПВУ
Чете се за: 02:15 мин.
Не стойте на открито, има опасност от падащи предмети -...
Чете се за: 01:07 мин.
Висока степен на лавинна опасност в планините, условията...
Чете се за: 04:05 мин.
Янаки Стоилов: Не са на дневен ред промени в Конституцията
Чете се за: 03:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

След вота в Косово: Премиерът Албин Курти заяви, че ще сформира правителство

Емилия Запартова от Емилия Запартова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:40 мин.
По света
Запази
вота косово премиерът албин курти сформира правителство
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Слушай новината

Косовският премиер Албин Курти заяви, че бързо ще сформира ново правителство, след като партията му спечели половината от гласовете на изборите в неделя. Така даде сигнал за евентуален край на продължилата една година политическа безизходица, която парализира парламента и забави ключово международно финансиране за Прищина.

Това е второто гласуване тази година в Косово, след като партията на Курти не успя да получи мнозинство през февруари.

Снимки: ЕПА/БГНЕС

„Трябва да действаме възможно най-бързо, за да създадем институциите“, заяви Албин Курти след публикуването на предварителните резултати.

На изборите на 9 февруари неговата партия получи 42% от гласовете, което не разреши едногодишната политическа криза. Сега формацията се доближава до 50 процента. Привържениците ѝ ликуваха по улиците на Прищина, въпреки минусовите температури.

В победната си реч Курти наблегна на икономическите пердизвикателства пред Косово.

Албин Курти, премиер и лидер на партия „Самоопределение“: "Очаквам с нетърпение сътрудничество с опозицията по отношение на някои международни споразумения, които са в процес на подписване. Сред тях са планът за растеж на ЕС на стойност 880 милиона евро, а след това още 120 милиона евро от три споразумения със Световната банка. Очаквам с нетърпение да продължа третия си мандат като министър-председател на Република Косово“.

Другите две основни партии също водеха кампания, фокусирана върху икономиката и най-уязвимите социални групи, но като атакуваха постиженията на оттеглящото се правителство.

„Демократическата партия на Косово“ и „Демократическата лига на Косово“ са съответно на второ и трето място.

Най-голямата партия на косовските сърби „Сръбска листа“ обяви, че получава всички 10 места в косовския парламент, запазени за сръбски депутати. Въпреки това, в северната сръбска част на град Митровица в Северно Косово не беше организирано традиционното празненство пред централата ѝ.

Избирателната активност в страната е била 40.6 процента.

#край на политическата криза #избори в Косово #Албин Курти

Последвайте ни

ТОП 24

Почина журналистката Богомила Косатева
1
Почина журналистката Богомила Косатева
Почина бившият председател на СДС Борис Марков
2
Почина бившият председател на СДС Борис Марков
Снимка, генерирана с ИИ, заблуждава потребителите в социалните мрежи
3
Снимка, генерирана с ИИ, заблуждава потребителите в социалните мрежи
Силен вятър разнесе боклука из „Люлин“
4
Силен вятър разнесе боклука из „Люлин“
Пориви до 100 км/ч: Вятърът събори дървета, откъсна изолация, смачка коли и спря тока
5
Пориви до 100 км/ч: Вятърът събори дървета, откъсна изолация,...
Тръмп след срещата със Зеленски: Доближаваме се много до сделка между Русия и Украйна
6
Тръмп след срещата със Зеленски: Доближаваме се много до сделка...

Най-четени

Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка катастрофа край Кирилово
1
Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка...
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
2
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
Проф. Тодор Кантарджиев предупреждава: Грипът вече се разпространява епидемично у нас
3
Проф. Тодор Кантарджиев предупреждава: Грипът вече се...
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има опасност от "черен лед"
4
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има...
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
5
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца край Сливен (СНИМКИ)
6
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца...

Още от: Балкани

Трима полицаи са убити при антитерористична операция в Турция
Трима полицаи са убити при антитерористична операция в Турция
Студенти събират подписка за предсрочни избори в Сърбия, Вучич обяви вот догодина Студенти събират подписка за предсрочни избори в Сърбия, Вучич обяви вот догодина
Чете се за: 00:45 мин.
Седем турски полицаи са ранени при сблъсъци с предполагаеми бойци на "Ислямска държава" Седем турски полицаи са ранени при сблъсъци с предполагаеми бойци на "Ислямска държава"
Чете се за: 00:35 мин.
Изборна победа на управляващата партия в Косово на премиера Албин Курти Изборна победа на управляващата партия в Косово на премиера Албин Курти
Чете се за: 00:45 мин.
Стачка на актьорите затвори голяма част от театрите в Гърция Стачка на актьорите затвори голяма част от театрите в Гърция
Чете се за: 01:10 мин.
Партията на Курти води с 45% подкрепа на предсрочните избори в Косово Партията на Курти води с 45% подкрепа на предсрочните избори в Косово
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

В болница на хартия, рулетка в реалността: НАП разкри, че хиляди „хоспитализирани“ всъщност са били в игрални зали
В болница на хартия, рулетка в реалността: НАП разкри, че хиляди...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
България получи 1,47 млрд. евро по третото плащане от НПВУ България получи 1,47 млрд. евро по третото плащане от НПВУ
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Бурният вятър отнесе покрива на църквата в санданското село Ласкарево (СНИМКИ) Бурният вятър отнесе покрива на църквата в санданското село Ласкарево (СНИМКИ)
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Тръмп смята, че мирът е близо, но териториалният спор остава нерешен Тръмп смята, че мирът е близо, но териториалният спор остава нерешен
Чете се за: 04:47 мин.
По света
МВР: Бъдете внимателни, пазете се от измами при въвеждането на еврото
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Живакът пада до -10°C в новогодишната нощ
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Заради наводнението: Жители на Гелеменово протестираха пред...
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Студенти събират подписка за предсрочни избори в Сърбия, Вучич...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ