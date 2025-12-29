След вота в Косово: Премиерът Албин Курти заяви, че ще сформира правителство

Косовският премиер Албин Курти заяви, че бързо ще сформира ново правителство, след като партията му спечели половината от гласовете на изборите в неделя. Така даде сигнал за евентуален край на продължилата една година политическа безизходица, която парализира парламента и забави ключово международно финансиране за Прищина.

Това е второто гласуване тази година в Косово, след като партията на Курти не успя да получи мнозинство през февруари.

Снимки: ЕПА/БГНЕС

„Трябва да действаме възможно най-бързо, за да създадем институциите“, заяви Албин Курти след публикуването на предварителните резултати.

На изборите на 9 февруари неговата партия получи 42% от гласовете, което не разреши едногодишната политическа криза. Сега формацията се доближава до 50 процента. Привържениците ѝ ликуваха по улиците на Прищина, въпреки минусовите температури.

В победната си реч Курти наблегна на икономическите пердизвикателства пред Косово.

Албин Курти, премиер и лидер на партия „Самоопределение“: "Очаквам с нетърпение сътрудничество с опозицията по отношение на някои международни споразумения, които са в процес на подписване. Сред тях са планът за растеж на ЕС на стойност 880 милиона евро, а след това още 120 милиона евро от три споразумения със Световната банка. Очаквам с нетърпение да продължа третия си мандат като министър-председател на Република Косово“.

Другите две основни партии също водеха кампания, фокусирана върху икономиката и най-уязвимите социални групи, но като атакуваха постиженията на оттеглящото се правителство.

„Демократическата партия на Косово“ и „Демократическата лига на Косово“ са съответно на второ и трето място.

Най-голямата партия на косовските сърби „Сръбска листа“ обяви, че получава всички 10 места в косовския парламент, запазени за сръбски депутати. Въпреки това, в северната сръбска част на град Митровица в Северно Косово не беше организирано традиционното празненство пред централата ѝ.

Избирателната активност в страната е била 40.6 процента.