БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
В болница на хартия, рулетка в реалността: НАП разкри, че...
Чете се за: 01:45 мин.
България получи 1,47 млрд. евро по третото плащане от НПВУ
Чете се за: 01:30 мин.
Не стойте на открито, има опасност от падащи предмети -...
Чете се за: 01:07 мин.
Висока степен на лавинна опасност в планините, условията...
Чете се за: 04:05 мин.
Янаки Стоилов: Не са на дневен ред промени в Конституцията
Чете се за: 03:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В болница на хартия, рулетка в реалността: НАП разкри, че хиляди „хоспитализирани“ всъщност са били в игрални зали

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Запази
втори път година обраха казино врачанското село борован
Слушай новината

Националната здравноосигурителна каса съобщи за констатирани сериозни несъответствия в отчетените хоспитализации на здравноосигурени лица.

Предварителен анализ на данни за първото полугодие на 2025 г., изготвен от Националната агенция за приходите (НАП), показва, че са регистрирани над 22 000 посещения в игрални зали, извършени от лица, които по същото време официално са били приети за болнично лечение. Броят на пациентите, които са пребивавали в игрални зали във времето, през което са били хоспитализирани, е 3890.

Във връзка с данните, предоставени от НАП, е инициирана проверка от НЗОК. Паралелно с това институцията ще предприеме последващи контролни действия, в рамките на своите законови правомощия.

При констатиране на нарушения ще бъдат налагани санкции и възстановявани суми, съответно за неосъществени хоспитализации или за неспазване на алгоритмите на клиничните пътеки/процедури в лечебните заведения, подчертават от НЗОК.

При необходимост, в хода на проверките, ще бъдат уведомени и други компетентни институции, засегнати от подобни практики, с цел осигуряване на координиран, ефективен и навременен институционален отговор.

Съвместната работа между държавните органи показва своята ключова роля за разкриване и предотвратяване на злоупотреби, за засилване на контрола и за защита на публичния ресурс в здравната система, посочват от Здравната каса.

Информация за резултатите от проверките и предприетите мерки ще бъде предоставена след тяхното приключване.

Последвайте ни

ТОП 24

Почина журналистката Богомила Косатева
1
Почина журналистката Богомила Косатева
Почина бившият председател на СДС Борис Марков
2
Почина бившият председател на СДС Борис Марков
Снимка, генерирана с ИИ, заблуждава потребителите в социалните мрежи
3
Снимка, генерирана с ИИ, заблуждава потребителите в социалните мрежи
Силен вятър разнесе боклука из „Люлин“
4
Силен вятър разнесе боклука из „Люлин“
Пориви до 100 км/ч: Вятърът събори дървета, откъсна изолация, смачка коли и спря тока
5
Пориви до 100 км/ч: Вятърът събори дървета, откъсна изолация,...
Тръмп след срещата със Зеленски: Доближаваме се много до сделка между Русия и Украйна
6
Тръмп след срещата със Зеленски: Доближаваме се много до сделка...

Най-четени

Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка катастрофа край Кирилово
1
Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка...
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
2
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
Проф. Тодор Кантарджиев предупреждава: Грипът вече се разпространява епидемично у нас
3
Проф. Тодор Кантарджиев предупреждава: Грипът вече се...
Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали
4
Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има опасност от "черен лед"
5
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има...
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
6
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо

Още от: Общество

НАП наложи 65 акта за необосновано повишение на цените заради еврото
НАП наложи 65 акта за необосновано повишение на цените заради еврото
МВР: Бъдете внимателни, пазете се от измами при въвеждането на еврото МВР: Бъдете внимателни, пазете се от измами при въвеждането на еврото
Чете се за: 01:20 мин.
Институциите стриктно следят за необосновано покачване на цените, налагат се и санкции Институциите стриктно следят за необосновано покачване на цените, налагат се и санкции
Чете се за: 02:00 мин.
Гледайте "Събитията на 2025 г." Гледайте "Събитията на 2025 г."
Чете се за: 00:12 мин.
"По Коледа стават чудеса": Двама пациенти получиха шанс за нов живот след успешни бъбречни трансплантации "По Коледа стават чудеса": Двама пациенти получиха шанс за нов живот след успешни бъбречни трансплантации
Чете се за: 01:25 мин.
Всеки трети българин определя изминалата година като добра за страната Всеки трети българин определя изминалата година като добра за страната
Чете се за: 02:30 мин.

Водещи новини

В болница на хартия, рулетка в реалността: НАП разкри, че хиляди „хоспитализирани“ всъщност са били в игрални зали
В болница на хартия, рулетка в реалността: НАП разкри, че хиляди...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
България получи 1,47 млрд. евро по третото плащане от НПВУ България получи 1,47 млрд. евро по третото плащане от НПВУ
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Тръмп смята, че мирът е близо, но териториалният спор остава нерешен Тръмп смята, че мирът е близо, но териториалният спор остава нерешен
Чете се за: 04:47 мин.
По света
МВР: Бъдете внимателни, пазете се от измами при въвеждането на еврото МВР: Бъдете внимателни, пазете се от измами при въвеждането на еврото
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Живакът пада до -10°C в новогодишната нощ
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Заради наводнението: Жители на Гелеменово протестираха пред...
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Студенти събират подписка за предсрочни избори в Сърбия, Вучич...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Всеки трети българин определя изминалата година като добра за страната
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ