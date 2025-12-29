Живакът пада до -10°C в новогодишната нощ

Предупреждение за опасно силни пориви, със скорост до около 90 км/ч, остава в сила в почти цялата страна.

След облачното начало в планинските и североизточните райони, през втората половина на деня в почти цялата страната ще бъде слънчево, а до края на деня максималните температури ще бъдат между 4° и 10°, в София – около 4°, по Черноморието от 5° до 7°, но вятърът ще създава усещането за по-студено, от действителното време.

През нощта вятърът временно ще отслабне, но утре отново ще бъде много ветровито.

Предупреждение за опасно силни пориви, със скорост до около 90 км/ч, е обявено в цялата страна.

Минималните температури утре ще бъдат между минус 4° и 1°, в София - около минус 4°, на морския бряг - от 0° до 5°, а максималните - между 5° и 10°, в София - около 6°. Ще има променлива облачност, по-значителна през втората половина на деня, но валежи са малко вероятни.

По Черноморието ще е предимно слънчево, но също много ветровито, с максимални температури между 8° и 11°.

В планините ще продължи да духа временно бурен северозападен вятър. Ще бъде слънчево, но още по-студено.

В сряда, в последния ден от годината, ще преобладава слънчево време, но в много райони от страната температурите и през деня ще останат под нулата.

В новогодишната нощ не са изключени и изолирани слаби превалявания от сняг, главно в планинските райони. Към полунощ температурите в страната ще са от минус 9° на места в Западна България до минус 1° в източните райони.

През първите дни от новата година предстои затопляне. Ще преобладава слънчево време, с вероятност за незначителни превалявания.