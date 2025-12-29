БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
МВР: Бъдете внимателни, пазете се от измами при въвеждането на еврото

Чете се за: 01:20 мин.
У нас
МВР: Бъдете внимателни, пазете се от измами при въвеждането на еврото
МВР дава поредица от превантивни съвети към гражданите във връзка с официалното въвеждане на еврото като платежно средство от 1 януари 2026 г.

Началникът на сектор „Измами“ в ГДНП гл. инспектор Златка Падинкова препоръчва да не предоставяте лична и банкова информация (ЕГН, номер на банкова сметка, банкова карта, ПИН код и др.) на непознати, без значение за какви се представят.

От МВР съветват още:

"Бъдете предпазливи при получаване на телефонни обаждания или електронни писма, които привидно са от банки, пощи, полиция или други институции. Подобна комуникация често изисква да споделите или потвърдите лични или банкови данни. В никакъв случай не го правете. За да избегнете финансова злоупотреба, прекъснете подобно повикване по телефона, да не отваряте подобни линкове в електронни писма."

Полицията призовава - при съмнение за измама или друга злоупотреба, незабавно подайте сигнал на тел. 112 или посетете най-близката структура на МВР.

