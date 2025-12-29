БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Не стойте на открито, има опасност от падащи предмети -...
Чете се за: 01:07 мин.
Висока степен на лавинна опасност в планините, условията...
Чете се за: 04:05 мин.
Янаки Стоилов: Не са на дневен ред промени в Конституцията
Чете се за: 03:32 мин.

Заради наводнението: Жители на Гелеменово протестираха пред общината в Пазарджик

от БНТ , Репортер: Нели Ангелова
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Заради наводнението: Жители на Гелеменово протестираха пред общината в Пазарджик
След наводнението на Коледа в село Гелеменово жители на пазарджишкото село блокираха работата на „Напоителни системи“ по възстановяването на дигата на река Телки дере. Причината е, че според тях извършваните дейности са неефективни. Те смятат, че проблемът не е във височината на дигата, а в непочистеното корито на река Елшишка и в големия водосбор, който се образува от двете реки заедно.

Хората протестираха пред община Пазарджик и пред „Напоителни системи“. Получиха ли отговор от институциите?

В момента ситуацията в Гелеменово се нормализира и няма бедстващи хора заради наводнението. Основното искане на протестиращите е да бъде изготвен цялостен проект за реконструкция на дигата и реката да бъде вкарана в бетонно корито. Те са подготвили десет въпроса до кмета на община Пазарджик и до „Напоителни системи“, на които очакват писмен отговор в законовия срок.

Хората не успяха да се срещнат с кмета Петър Кулински. На входа на общината им е било съобщено, че той не е в сградата, тъй като е на оглед на места с поражения от силния вятър. Жителите на Гелеменово не успяха да се срещнат и с управителя на клон „Тополница“ на „Напоителни системи“, като им е обяснено, че тя също е на оглед на пострадали от наводнения места. В крайна сметка протестиращите са получили единствено входящ номер за внесените въпроси.

Според хората в Гелеменово до наводнението на Коледа се е стигнало не заради ниската дига на реката, а заради непочистеното корито на река Елшишка и големия водосбор от двете реки.

Йордан Цоков: „Нашите искания са вече да не се плашат нашите деца, нашите внуци, да могат да живеят спокойно. Защото при всеки един дъжд всеки излиза навън и чака да види какво ще стане с реката. Само Господ може да ни помогне. Нашият водосбор е от Долни Левски, от Елшица, отвсякъде тази вода се събира и идва тук.“

Петър Благов, потърпевш: „Искаме също така да се бетонира коритото, да се направи проект, да се изготви дългосрочно решение, а не само някакви частични решения, които впоследствие правят и по-големи бели.“

Заради това жителите са спрели и работата на тежката техника на „Напоителни системи“, чиято цел е била да повдигне дигата, след като тя вече е била укрепена с инертни материали.

Михаил Божилов: „Те искаха да изкопаят дигата и да сложат камъни, искаха да изкарат корените от дигата, но в този момент, ако се извадят тези корени, тя ще легне надолу. Според нас това не е компетентно.“

Според „Напоителни системи“ проблемът е заради незаконен асфалтов път, който минава върху дигата. Жителите обаче не са съгласни с това обяснение и искат доказателства. След създаденото напрежение държавната фирма е изтеглила техниката си и се е заканила да сезира прокуратурата.

Сашка Маврикова, „Напоителни системи“, клон „Тополница“: „На място, непосредствено в петата на дигата, има построени къщи, незнайно кога - отгоре върху дигата е изграден път, който е асфалтиран. Не знам как и не знам кой е разрешил. „Напоителни системи“ не са съгласували изграждане на път“

По искане на кмета на село Гелеменово служителите на „Напоителни системи“ са спрели работата по възстановяване на скъсаната дига на Телки дере. По нейно искане и след отправени заплахи тежката техника и служителите на клона са напуснали землището на селото, се казва в прессъобщение на дружеството.

Светлана Андреева, кмет на село Гелеменово: „Не съм заплашвала никой, не съм гонила никой.“

Кметът на селото уточни, че два пъти е подавала сигнал за коритото на реката, а през април миналата година на среща е получила уверение, че то ще бъде почистено.

#гелеменово #напрежение #Пазарджик #наводнение

