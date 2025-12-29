БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Янаки Стоилов: Не са на дневен ред промени в Конституцията
Чете се за: 03:32 мин.

Коледен блясък: Майстори от Белослав извайват стъклени играчки за елха

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Петя Иванова
Чете се за: 05:32 мин.
У нас
Сега ще ви потопим в света на красивите коледни играчки, които блестят на всяка елха. В Белослав, известен като града на стъклото, все още е жива традицията да се изработват не пластмасови, а стъклени играчки за елха. Там, в малка работилница, стъклените украшения се правят така, както са се правели преди десетилетия – изцяло на ръка. Какво се крие зад блясъка на една коледна играчка?

Въпреки че пазарът е залят от евтини пластмасови играчки, все още има места у нас, където майстори извайват ръчно уникални коледни украшения от стъкло. Едно от тях е малкото ателие на Костадин Калоянов в Белослав. Майсторът се захваща с този позабравен занаят случайно – намира стъклени тръби с високо съдържание на олово, които не се рециклират.

Костадин Калоянов: „Оказва се, че от тях се правят коледни играчки и оттам започна всичко. Аз съм любопитен и упорит човек, така че в момента вече сме на доста високо ниво, бих казал, по отношение на брой модели, по отношение на цветове, по отношение на декори. Бих казал, че сме на световно ниво. Произвеждаме почти цяла година, за да можем да достигнем от порядъка на 10 до 12 хиляди играчки годишно, които евентуално да реализираме в рамките на 30 дни.“

Майсторът помни първата си коледна играчка, която изглеждала доста невзрачно. Днес той вече е усвоил тънкостите на занаята и сръчно извайва украшения с невероятни форми, готови да заблестят на елхата. Поръчки за тях пристигат от цял свят, а най-търсени тази година се оказват играчките с формата на гъбка, добре познати на семействата от близкото минало.

Костадин Калоянов: „Навяват доста ретро спомени в различните поколения по различен начин. Няма дете, което да не си спомня как е чупило играчка и последствията от това. По-младото поколение ги припознава в по-съвременните декори, които правим – на анимационни герои. Стремим се съвременни картини да слагаме върху тях, правим и изображения на Рождество.“

За да се изработят играчките, първо стъклото се нагрява, а след това чрез издуване с уста придобива определена форма, разказва Костадин.

Костадин Калоянов: „За направата се използват специални стъклени тръби, които внасяме от Германия. Те са със специален състав, за да може да се работи с тях при ниски температури. Температурата е някъде от порядъка на около 1000 градуса. При тази температура стъклото може да се обработва чрез издуване и свободно движение на ръката. Разбира се, могат да се използват и огнеустойчиви матрици, за да се постигат по-разнообразни неротационни форми. А основно ротационните се правят чрез свободно движение на ръката.“

Историята на ръчно изработените коледни играчки започва преди повече от два века в германския град Лауша, където хората владеели техниката за обработване на стъкло. Днес, макар материалите да са съвременни, технологията остава непроменена.

Костадин Калоянов: „По-късно е изнамерена реакцията на сребърното огледало, която ние също прилагаме при производството на нашите играчки. Съвременните декори вече използват все по-качествени бои и лакове за оцветяването. А самото посребряване е класическо – както се е правило и преди. Преди повече от 185 години е изобретена тази реакция и ние също я използваме.“

Последният етап е декорирането на стъклената играчка, което се прави изцяло на ръка. Тогава на помощ идва художничката Саша Игнатова, която е майстор на четката и умее да изпълнява всички желания на клиентите.

Саша Игнатова: „Трябва много внимателно да се пипа, защото са много крехки. Първо полагам основа, защото боята се пързаля по стъклото – правя основа с бяла боя. После, когато изсъхне, започвам да рисувам отгоре. Някои ги поръсваме с прашец – вълшебен прашец. Правим пейзажи от София, от България, коледни пейзажчета, които са най-търсените. Търсят се, естествено, и с коледни мотиви – Дядо Коледа, зайчета. Тази година, например, казаха, че е „шоколадова Коледа“ и се търсят повече кафяви тонове. Прозрачните топки също са много модерни, но са по-трудни за декориране.“

Костадин и Саша вярват, че играчките, сътворени от тях, ще донесат много радост и щастие в домовете на хората.

#стъклени играчки #Белослав #украшения #елха #Коледа

