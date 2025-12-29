Единно ли е православието? Равносметката след мирното посещение на партиарх Даниил във Вселенската патриаршия

Със света литургия в символно за българската история място, някогашното предградие на Цариград "Сан Стефано", вчера завърши 4-дневното мирно посещение на българския патриарх Даниил във Вселенската патриаршия. Какви послания направи Негово Светейшество и каква е равносметката след визитата?

Александър Смочевски - съветник на Българския патриарх по канонични въпроси: "Аз бях в качество си на преводач през тези четири дни на посещението. Това е мирно посещение, както разбрахме. Какво означава обаче мирно посещение? Когато някой предстоятел на православна църква, патриарх, архиепископ бъде избран на тази позиция, едно от първите неща, които осъществява след избора си, това е да изпрати мирни послания, с които да извести за своя избор и за своята интронизация останалите предстоятели-патриарси на поместни автокефални и патриаршески църкви. И една следваща стъпка след тези мирни послания, с които съобщава за своя избор и интронизация, това са мирните посещения, които са особено разпространени в църквата последните 100 години, тъй като се развиват и транспортните съобщения, възможността за пътуване през тези години. Българската православна църква, предстоятели на Българската православна църква са осъществявали мирни посещения от 1945 година. Всички предстоятели до днес, това са екзарх Стефан, патриарх Кирил, патриарх Максим, патриарх Неофит и сега патриарх Даниил. Така че това е една традиция в църквата. Мирното посещение то е, както показва името, израз на мира, а върховен израз на този между църквите и на любовта между нас, това е отслужването на светата литургия, която е израз на това единство. Кулминацията, връхната точка на всяко едно мирно посещение, което осъществява един предстоятел на поместна църква в другите църкви, е отслужването на съвместна света литургия."

Съветникът на българския патриарх не отрече, че има разделения.

"Ние живеем в един свят, това не е тайна, това е очевидно, в който разделенията са огромни. Разделенията са огромни в геополитическо отношение, в църковно отношение дори, в междуличностно отношение, в нашето общество в България. Те са политически разделения, военни конфликти. Църквата е вестител на този мир, проповедник на този мир, който нашият Господ, Иисус Христос, ни завеща и който Той ни изпраща. Това е мирът свише, това е мир, който е неземен мир и църквата се опитва да въплъти в своята мисия тъкмо тази идея, този мир. И посланието на патриарх Даниил и на патриарх Вартоломей в тази съвместна среща, при това мирно посещение, беше тъкмо това - нещата, които ни обединяват са много повече от тези, които ни разделят, а ако има някакви различия, ние трябва да ги решим чрез диалог."

На въпрос имаме ли основание повече от всякога да се притесняваме в единството на православния свят, Смочевски отговори:

"Господ Иисус Христос ни е казал, че и портите адови няма да надделеят над църквата, т.е. църквата ще съществува и ще пребъде вовеки, до края на времената. Но това, че има в момента разделения, че те са сериозни, това е факт. Ако ние обаче се затворим в себе си, ако ние спрем да общуваме помежду си, бихме ли могли да решим тези разделения? Бихме ли могли да преодолеем тези разделения и да възстановим и църковния, ако искате и политическия мир и единство? Не би било възможно. Когато общуват хората помежду си, лице в лице, отблизо, тогава се създава друг тип контакт, друг тип отношения и затова е много важно това. Така, че отвъд църковното, което е отслужването на светата литургия и което е най-важното, ядрото на това посещение, т.е. светата евхаристия, там където се причастяват нашите предстоятели от една чаша и служат заедно. Има и дипломатически характер, елемент това посещение. Т.е. това е един опит да се общува, да се поставят определени проблеми и да се търси начин за тяхното разрешаване. Аз смятам, че в това отношение, посещението на българския патриарх Даниил в Константинопол, във Вселенската константинополска патриаршия, беше повече от успешно, заедно с архиереите от Св. Синод на Българската православна църква, които го придружиха."

Вижте целия разговор във видеото