БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Единно ли е православието? Равносметката след мирното посещение на партиарх Даниил във Вселенската патриаршия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 05:52 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Със света литургия в символно за българската история място, някогашното предградие на Цариград "Сан Стефано", вчера завърши 4-дневното мирно посещение на българския патриарх Даниил във Вселенската патриаршия. Какви послания направи Негово Светейшество и каква е равносметката след визитата?

Александър Смочевски - съветник на Българския патриарх по канонични въпроси: "Аз бях в качество си на преводач през тези четири дни на посещението. Това е мирно посещение, както разбрахме. Какво означава обаче мирно посещение? Когато някой предстоятел на православна църква, патриарх, архиепископ бъде избран на тази позиция, едно от първите неща, които осъществява след избора си, това е да изпрати мирни послания, с които да извести за своя избор и за своята интронизация останалите предстоятели-патриарси на поместни автокефални и патриаршески църкви. И една следваща стъпка след тези мирни послания, с които съобщава за своя избор и интронизация, това са мирните посещения, които са особено разпространени в църквата последните 100 години, тъй като се развиват и транспортните съобщения, възможността за пътуване през тези години. Българската православна църква, предстоятели на Българската православна църква са осъществявали мирни посещения от 1945 година. Всички предстоятели до днес, това са екзарх Стефан, патриарх Кирил, патриарх Максим, патриарх Неофит и сега патриарх Даниил. Така че това е една традиция в църквата. Мирното посещение то е, както показва името, израз на мира, а върховен израз на този между църквите и на любовта между нас, това е отслужването на светата литургия, която е израз на това единство. Кулминацията, връхната точка на всяко едно мирно посещение, което осъществява един предстоятел на поместна църква в другите църкви, е отслужването на съвместна света литургия."

Съветникът на българския патриарх не отрече, че има разделения.

"Ние живеем в един свят, това не е тайна, това е очевидно, в който разделенията са огромни. Разделенията са огромни в геополитическо отношение, в църковно отношение дори, в междуличностно отношение, в нашето общество в България. Те са политически разделения, военни конфликти. Църквата е вестител на този мир, проповедник на този мир, който нашият Господ, Иисус Христос, ни завеща и който Той ни изпраща. Това е мирът свише, това е мир, който е неземен мир и църквата се опитва да въплъти в своята мисия тъкмо тази идея, този мир. И посланието на патриарх Даниил и на патриарх Вартоломей в тази съвместна среща, при това мирно посещение, беше тъкмо това - нещата, които ни обединяват са много повече от тези, които ни разделят, а ако има някакви различия, ние трябва да ги решим чрез диалог."

На въпрос имаме ли основание повече от всякога да се притесняваме в единството на православния свят, Смочевски отговори:

"Господ Иисус Христос ни е казал, че и портите адови няма да надделеят над църквата, т.е. църквата ще съществува и ще пребъде вовеки, до края на времената. Но това, че има в момента разделения, че те са сериозни, това е факт. Ако ние обаче се затворим в себе си, ако ние спрем да общуваме помежду си, бихме ли могли да решим тези разделения? Бихме ли могли да преодолеем тези разделения и да възстановим и църковния, ако искате и политическия мир и единство? Не би било възможно. Когато общуват хората помежду си, лице в лице, отблизо, тогава се създава друг тип контакт, друг тип отношения и затова е много важно това. Така, че отвъд църковното, което е отслужването на светата литургия и което е най-важното, ядрото на това посещение, т.е. светата евхаристия, там където се причастяват нашите предстоятели от една чаша и служат заедно. Има и дипломатически характер, елемент това посещение. Т.е. това е един опит да се общува, да се поставят определени проблеми и да се търси начин за тяхното разрешаване. Аз смятам, че в това отношение, посещението на българския патриарх Даниил в Константинопол, във Вселенската константинополска патриаршия, беше повече от успешно, заедно с архиереите от Св. Синод на Българската православна църква, които го придружиха."

Вижте целия разговор във видеото

#мирно посещение #Българският патриарх Даниил #послания #Вселенска патриаршия

Последвайте ни

ТОП 24

На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
1
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
Почина журналистката Богомила Косатева
2
Почина журналистката Богомила Косатева
Вижте кога са училищните ваканции през първата половина на 2026 г.
3
Вижте кога са училищните ваканции през първата половина на 2026 г.
Шест аварийни екипа работят в София по сигнали заради силния вятър
4
Шест аварийни екипа работят в София по сигнали заради силния вятър
Бурният вятър изкорени десетки дървета в Югозападна България
5
Бурният вятър изкорени десетки дървета в Югозападна България
Почина бившият председател на СДС Борис Марков
6
Почина бившият председател на СДС Борис Марков

Най-четени

Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка катастрофа край Кирилово
1
Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка...
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
2
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
Проф. Тодор Кантарджиев предупреждава: Грипът вече се разпространява епидемично у нас
3
Проф. Тодор Кантарджиев предупреждава: Грипът вече се...
Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали
4
Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има опасност от "черен лед"
5
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има...
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца край Сливен (СНИМКИ)
6
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца...

Още от: Общество

Почина бившият председател на СДС Борис Марков
Почина бившият председател на СДС Борис Марков
Снимка, генерирана с ИИ, заблуждава потребителите в социалните мрежи Снимка, генерирана с ИИ, заблуждава потребителите в социалните мрежи
Чете се за: 03:52 мин.
Почина журналистката Богомила Косатева Почина журналистката Богомила Косатева
8242
Чете се за: 00:25 мин.
Вижте кога са училищните ваканции през първата половина на 2026 г. Вижте кога са училищните ваканции през първата половина на 2026 г.
7065
Чете се за: 01:22 мин.
Изкуственият интелект – помощник или заплаха за някои професии? Изкуственият интелект – помощник или заплаха за някои професии?
Чете се за: 03:47 мин.
"Пипни, наклони и погледни": Главният касиер на БНБ със съвети как да разпознаем истинските евробанкноти "Пипни, наклони и погледни": Главният касиер на БНБ със съвети как да разпознаем истинските евробанкноти
7011
Чете се за: 04:30 мин.

Водещи новини

Висока степен на лавинна опасност в планините, условията за туризъм са рискови, предупреждават от ПСС
Висока степен на лавинна опасност в планините, условията за туризъм...
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Жълт код за силен вятър в почти цялата страна Жълт код за силен вятър в почти цялата страна
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Минус 7 градуса на прохода "Шипка", усложнена е обстановката в Старозагорско Минус 7 градуса на прохода "Шипка", усложнена е обстановката в Старозагорско
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Зеленски след срещата с Тръмп: Имаме 90% съгласие по мирния план от 20 точки Зеленски след срещата с Тръмп: Имаме 90% съгласие по мирния план от 20 точки
Чете се за: 02:27 мин.
По света
Изборна победа на управляващата партия в Косово на премиера Албин...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Напрежение след наводнението в Гелеменово, има ли незаконни къщи и...
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
Бурните ветрове в няколко области нанесоха материални щети
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Единно ли е православието? Равносметката след мирното посещение на...
Чете се за: 05:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ