Проф. Христо Пимпирев е носителят на голямата награда "Константин Кацаров" за 2025 г. (СНИМКИ)

Иранската армия отрече да е изстрелвала ракета към Турция
Чете се за: 01:07 мин.
Проф. Христо Пимпирев е носителят на голямата награда "Константин Кацаров" за 2025 г.

Той е избран единодушно от Комитета на фонд "Кацарови" за своя принос към изследванията на Антарктика по предложение на международен инициативен комитет.

Събитието се проведе в аулата на Женевския университет.

Инициатор за издигането на кандидатурата на Христо Пимпирев е проф. дфн Димитър Веселинов. Той е преподавател във Факултета по класически и нови филологии към Софийски университет "Св. Климент Охридски". Проф. Веселинов е утвърден учен в областта на филологическите науки, с дългогодишна преподавателска и изследователска дейност, автор на научни публикации и активен участник в академичния живот на университета.

От 2023 г. насам Комитетът на фонд "Кацарови" присъжда ежегодно наградата "Константин Кацаров" на българска личност или институция, базирана в България, чиито заслуги са признати за изключителни и с изключителна стойност за България.

