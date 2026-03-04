Стадион „Ацтека“ в Мексико Сити ще приеме третия си откриващ двубой от световно

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Легендарният стадион „Ацтека“ в Мексико Сити ще се превърне в първия стадион в историята, приел три откриващи двубоя от световни първенства. 99 дни преди срещата Мексико-Република Южна Африка, която ще даде начало на 23-я футболен Мондиал, финалните ремонтни дейности по съоръжението текат с пълна сила.

Стадион, който в миналото е приемал мачове от други две световни първенства и е виждал как двамата от най-големите футболисти на 20-ти век - Пеле и Марадона, печелят трофея, съответно през 1970-та и 1986-та. Тогава капацитетът на съоръжението е бил над 110 хиляди седящи места, докато сега е намален до 88 хиляди.

България също пази своите красиви спомени от мачовете в столицата на Мексико. През 1986-та страната ни играе срещу Италия в откриващия двубой пред 96 хиляди души. Впоследствие там играем и осминафиналния сблъсък срещу домакина Мексико.

Откриващият сблъсък на предстоящото световно ще бъде между Мексико и Република Южна Африка на 11 юни, в повторение на първата среща от Мондиал 2010-та. Но всъщност, дебютният двубой на новия „Ацтека“ ще бъде в края на март в контролата между Мексико и Португалия.

По време на Мондиала стадионът ще приеме 5 двубоя, сред които един 1/16 финал и един осминафинал.

