19-годишната Лидия Енчева с победа на турнир във Франция

Българската тенисистка Лидия Енчева се класира за втория кръг на турнира на твърда настилка в Ажетмо, Франция, с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под номер 5 в схемата българка победи французойката Елиза Рорбах със 7:5, 6:2. Мачът продължи 1 час и 38 минути.

В първия сет Енчева поведе с 5:3, позволи изравняване, но спечели следващите два гейма и затвори частта в своя полза. Във втория сет тя направи серия от пет поредни гейма и стигна до убедителна победа.

В следващия кръг 19-годишната тенисистка от Силистра ще се изправи срещу Клаудия Ферер Перес от Испания.