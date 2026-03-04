Антоанета Костадинова с бронз от европейското по спортна стрелба

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Българската състезателка Антоанета Костадинова спечели бронзов медал на пистолет в дисциплината соло при жените на европейското първенство по спортна стрелба с пневматично оръжие в Ереван, Армения.

Олимпийската вицешампионка от Игрите в Токио достигна до двубоя за бронза, където победи туркинята Севан Илайда Тархан с резултат 15:8.

Това е трети бронзов медал за Костадинова от шампионата в Ереван, след като тя вече спечели отличия и в дисциплината 10 метра пистолет – индивидуално и отборно.

При останалите български участници Адиел Илиева завърши на 30-о място и не успя да се класира за следващата фаза, а Мирослава Минчева не стартира в дисциплината.

При мъжете Кирил Киров се класира на шесто място на пистолет соло, като малко не му достигна, за да се включи в битката за медалите.

В отборната дисциплина пушка – трио жени българският състав, в който бяха Теодора Боянова, Теа Илиева и Ивана Вълкова, завърши на осмо място.

