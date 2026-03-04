Училище в Шанхай обучава роботи

В Шанхай отвориха училище за роботи, където близо хиляда хуманоидни машини се учат как да работят и да помагат на хората. Те се учат да носят предмети, да разпознават хора, да реагират на задачи и дори да работят в заводи и офиси.

Обучението прилича на училище, но вместо учебници има компютърни програми и специални зали за упражнения. Целта е роботите по-бързо да започнат работа в индустрията и един ден да помагат и в ежедневието, например в болници, складове или у дома.

Според създателите, колкото повече ситуации преживяват в обучението, толкова по-умни и безопасни ще бъдат в реалния свят.