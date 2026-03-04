БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Надежда Нейнски: Непосредствена заплаха за територията на...
Чете се за: 06:20 мин.
Пиян турист блъсна Малена Замфирова
Чете се за: 02:15 мин.
Министерството на отбраната ще направи нов анализ на...
Чете се за: 01:05 мин.
Министърът на регионалното развитие Ангелина Бонева...
Чете се за: 00:37 мин.
Турция е свалила иранска ракета, навлязла във въздушното...
Чете се за: 01:05 мин.
Синът на Али Хаменей - Моджтаба, е избран да наследи баща...
Чете се за: 04:32 мин.
Премиерът Андрей Гюров: България има достатъчни запаси от...
Чете се за: 02:57 мин.
ЦИК: 12 партии и 10 коалиции до момента са подали...
Чете се за: 04:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Училище в Шанхай обучава роботи

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:47 мин.
Деца
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

В Шанхай отвориха училище за роботи, където близо хиляда хуманоидни машини се учат как да работят и да помагат на хората. Те се учат да носят предмети, да разпознават хора, да реагират на задачи и дори да работят в заводи и офиси.

Обучението прилича на училище, но вместо учебници има компютърни програми и специални зали за упражнения. Целта е роботите по-бързо да започнат работа в индустрията и един ден да помагат и в ежедневието, например в болници, складове или у дома.

Според създателите, колкото повече ситуации преживяват в обучението, толкова по-умни и безопасни ще бъдат в реалния свят.

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
1
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
2
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...
"В безизходица сме, а България ни пожелава в имейл успех да си намерим полет": Разказ от първо лице на блокирани българи на Малдивите
3
"В безизходица сме, а България ни пожелава в имейл успех да си...
Турция е свалила иранска ракета, навлязла във въздушното ѝ пространство
4
Турция е свалила иранска ракета, навлязла във въздушното ѝ...
Министерството на отбраната ще направи нов анализ на риска във връзка със ситуацията в Близкия изток
5
Министерството на отбраната ще направи нов анализ на риска във...
Ново поскъпване на петрола на фона на продължаващите удари в Близкия изток
6
Ново поскъпване на петрола на фона на продължаващите удари в...

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
2
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
3
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
4
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
5
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
6
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...

Още от: По света

“Curiosity” откри възможни следи от древна подземна вода на Марс
“Curiosity” откри възможни следи от древна подземна вода на Марс
Как се е движил Тиранозавър Рекс? Как се е движил Тиранозавър Рекс?
Чете се за: 00:35 мин.
В Мадрид незрящи хора видяха театъра с ръце В Мадрид незрящи хора видяха театъра с ръце
Чете се за: 00:27 мин.
Присмехулната кукабура – птицата, която сякаш се смее Присмехулната кукабура – птицата, която сякаш се смее
Чете се за: 00:45 мин.
Новините 04.03.2026 г. Новините 04.03.2026 г.
Чете се за: 03:55 мин.
Хърватия въвежда обучение по изкуствен интелект в училищата Хърватия въвежда обучение по изкуствен интелект в училищата
Чете се за: 01:12 мин.

Водещи новини

НАТО свали иранска ракета над Турция: Съвет в МО обсъди рисковете за България
НАТО свали иранска ракета над Турция: Съвет в МО обсъди рисковете...
Чете се за: 03:55 мин.
Сигурност и правосъдие
Надежда Нейнски: Непосредствена заплаха за територията на България на този етап няма Надежда Нейнски: Непосредствена заплаха за територията на България на този етап няма
Чете се за: 06:20 мин.
У нас
Пиян турист блъсна Малена Замфирова Пиян турист блъсна Малена Замфирова
Чете се за: 02:15 мин.
Спорт
Няма причина цените на горивата в страната да се повишават, увери служебният премиер Няма причина цените на горивата в страната да се повишават, увери служебният премиер
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Синът на Али Хаменей - Моджтаба, е избран да наследи баща си като...
Чете се за: 04:32 мин.
По света
Кризата в Близкия изток: Повечето от партиите искат свикване на КСНС
Чете се за: 04:12 мин.
Политика
Първи самолет с българи се прибра от Дубай
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Операция "Епична ярост" - Хегсет за Иран: С тях е...
Чете се за: 04:52 мин.
Близък изток
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ