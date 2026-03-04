Изкуственият интелект ще промени много професии

Специалисти смятат, че през следващите години роботите и компютърните програми ще поемат част от работата на хората – най-вече задачи, които се повтарят и се правят по точни правила.

Това не означава, че хората няма да имат работа, а ще доведе до създаването на нови професии. Все по-важни ще бъдат умения като работа с технологии, логическо мислене, решаване на проблеми и екипна работа. Важни ще бъдат и уменията за ръководене и вземане на решения.

Експертите казват, че вече не е достатъчно да избереш една професия за цял живот. По-важно е да си любопитен, да учиш нови неща и да се адаптираш към промените. Бъдещето ще бъде за тези, които не спират да се развиват.