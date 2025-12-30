МИТОВЕ И ИСТИНИ

През последните месеци темата за достъпа на деца и тийнейджъри до социалните мрежи все по-често влиза във фокуса на общественото внимание в Европа. След решението на Австралия да ограничи използването им от непълнолетни, в публичното пространство започнаха да се появяват твърдения за масови забрани и строги мерки в Европа. В действителност обаче повечето европейски държави не въвеждат пълни ограничения, а търсят начини да защитят децата чрез по-ясни правила, родителски контрол и по-строг надзор върху платформите.

Фалшиви новини и дезинформация по темата

Покрай реалните законодателни инициативи се разпространяват и неточни или подвеждащи твърдения:

- "В цяла Европа вече е въведена пълна забрана за социалните мрежи за всички под 16 години." – това не е вярно.

- "Децата ще бъдат глобявани или наказвани лично." – в действителност мерките са насочени към платформите, а не към потребителите.

-"Всички социални мрежи ще бъдат напълно блокирани." – в повечето държави става дума за контрол, не за пълна забрана.



- "Законите вече са в сила навсякъде." – в много страни те все още са на етап обсъждане или подготвителни мерки.

Какво обаче реално се случва?



Дания подготвя законодателни промени, които ще ограничат достъпа до социални мрежи за деца под 15 години. Политическите партии постигнаха съгласие, че е необходима по-строга защита на непълнолетните, а правителството работи по механизми за проверка на възрастта. Обсъжда се въвеждане на дигитална идентификация и засилен родителски контрол.



Франция вече има закон, който изисква родителско съгласие за създаване на профил в социалните мрежи от деца под 15 години. В момента се обсъжда и възможността за допълнителни ограничения, включително по-строги санкции за платформи, които не спазват правилата.



Испания подготвя закон, според който деца под 16 години няма да имат достъп до социални мрежи без изрично съгласие от родител. В проекта се включват и изисквания за защита от алгоритмично съдържание, което може да бъде вредно за психичното здраве.



В Италия вече действа правило за родителско съгласие за деца под 14 години. В ход са дискусии за затягане на контрола върху т.нар. „детски инфлуенсъри“ и за въвеждане на задължителна проверка на възрастта при регистрация в социалните платформи.

В Гърция правителство обсъжда въвеждане на ограничения, подобни на австралийския модел. В страната вече са въведени забрани за използване на мобилни телефони в училище, а следващата стъпка е регулиране на достъпа до социални мрежи за непълнолетни.

В Германия в момента няма пълна забрана, но се обсъждат промени. Според действащото законодателство деца под 16 години могат да използват социални мрежи само със съгласието на родител. Правителството проучва възможността за по-строги правила на федерално ниво.

Защо се прави всичко това?

Според експерти социалните мрежи могат да влияят негативно върху психиката на децата – да повишават тревожността, да създават нереалистични очаквания и да водят до зависимост. Затова държавите търсят баланс между свободата в интернет и защитата на подрастващите.



Важно да знаеш:

Няма обща европейска забрана за социалните мрежи. Всяка държава решава сама какви правила да въведе. Повечето мерки са насочени не към наказване на децата, а към по-добра защита и по-отговорно използване на интернет.