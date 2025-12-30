БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

МИТОВЕ И ИСТИНИ

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:17 мин.
Деца
Запази

Ограниченията за децата в социалните мрежи в Европа: факти, решения и фалшиви твърдения

митове истини
Слушай новината

През последните месеци темата за достъпа на деца и тийнейджъри до социалните мрежи все по-често влиза във фокуса на общественото внимание в Европа. След решението на Австралия да ограничи използването им от непълнолетни, в публичното пространство започнаха да се появяват твърдения за масови забрани и строги мерки в Европа. В действителност обаче повечето европейски държави не въвеждат пълни ограничения, а търсят начини да защитят децата чрез по-ясни правила, родителски контрол и по-строг надзор върху платформите.

Фалшиви новини и дезинформация по темата

Покрай реалните законодателни инициативи се разпространяват и неточни или подвеждащи твърдения:

- "В цяла Европа вече е въведена пълна забрана за социалните мрежи за всички под 16 години." – това не е вярно.

- "Децата ще бъдат глобявани или наказвани лично." – в действителност мерките са насочени към платформите, а не към потребителите.

-"Всички социални мрежи ще бъдат напълно блокирани." – в повечето държави става дума за контрол, не за пълна забрана.


- "Законите вече са в сила навсякъде." – в много страни те все още са на етап обсъждане или подготвителни мерки.

Какво обаче реално се случва?

Дания подготвя законодателни промени, които ще ограничат достъпа до социални мрежи за деца под 15 години. Политическите партии постигнаха съгласие, че е необходима по-строга защита на непълнолетните, а правителството работи по механизми за проверка на възрастта. Обсъжда се въвеждане на дигитална идентификация и засилен родителски контрол.


Франция вече има закон, който изисква родителско съгласие за създаване на профил в социалните мрежи от деца под 15 години. В момента се обсъжда и възможността за допълнителни ограничения, включително по-строги санкции за платформи, които не спазват правилата.


Испания подготвя закон, според който деца под 16 години няма да имат достъп до социални мрежи без изрично съгласие от родител. В проекта се включват и изисквания за защита от алгоритмично съдържание, което може да бъде вредно за психичното здраве.


В Италия вече действа правило за родителско съгласие за деца под 14 години. В ход са дискусии за затягане на контрола върху т.нар. „детски инфлуенсъри“ и за въвеждане на задължителна проверка на възрастта при регистрация в социалните платформи.

В Гърция правителство обсъжда въвеждане на ограничения, подобни на австралийския модел. В страната вече са въведени забрани за използване на мобилни телефони в училище, а следващата стъпка е регулиране на достъпа до социални мрежи за непълнолетни.

В Германия в момента няма пълна забрана, но се обсъждат промени. Според действащото законодателство деца под 16 години могат да използват социални мрежи само със съгласието на родител. Правителството проучва възможността за по-строги правила на федерално ниво.

Защо се прави всичко това?
Според експерти социалните мрежи могат да влияят негативно върху психиката на децата – да повишават тревожността, да създават нереалистични очаквания и да водят до зависимост. Затова държавите търсят баланс между свободата в интернет и защитата на подрастващите.


Важно да знаеш:
Няма обща европейска забрана за социалните мрежи. Всяка държава решава сама какви правила да въведе. Повечето мерки са насочени не към наказване на децата, а към по-добра защита и по-отговорно използване на интернет.

Последвайте ни

ТОП 24

14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
1
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
2
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
3
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
4
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
5
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
Българската фондова борса с първа сесия за годината
6
Българската фондова борса с първа сесия за годината

Най-четени

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
1
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
2
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Почина великият Димитър Пенев
3
Почина великият Димитър Пенев
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
4
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
5
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
6
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро

Още от: Знаете ли че?

МИТОВЕ И ИСТИНИ
МИТОВЕ И ИСТИНИ
МИТОВЕ И ИСТИНИ МИТОВЕ И ИСТИНИ
Чете се за: 02:32 мин.
Откъде идва „Черен петък“ и за какво да внимаваме при пазаруване? Откъде идва „Черен петък“ и за какво да внимаваме при пазаруване?
Чете се за: 01:15 мин.
ИСТИНА И МИТОВЕ ИСТИНА И МИТОВЕ
Чете се за: 02:30 мин.
ИСТИНА И МИТОВЕ ИСТИНА И МИТОВЕ
Чете се за: 01:47 мин.
МИТОВЕ И ИСТИНА МИТОВЕ И ИСТИНА
Чете се за: 03:10 мин.

Водещи новини

Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
На Богоявление в Калофер На Богоявление в Калофер
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да функционира от днес Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да функционира от днес
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи сътрудничество на САЩ Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи сътрудничество на САЩ
Чете се за: 01:22 мин.
По света
В търсене на мир в Украйна: "Коалицията на желаещите" се...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Специално пред БНТ говори венецуелски опозиционер - възможна ли е...
Чете се за: 05:47 мин.
По света
Делото "САЩ срещу Мадуро": Венецуелският президент се...
Чете се за: 04:32 мин.
По света
Предупреждение за силен вятър и във вторник
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ