БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ:...
Чете се за: 04:05 мин.
Прокуратурата разкри още подробности по случая...
Чете се за: 02:52 мин.
Илияна Йотова пред "Величие": В следващите дни...
Чете се за: 02:42 мин.
Радостин Василев към президента Илияна Йотова: Трябваше...
Чете се за: 02:37 мин.
Директорът на болницата по детски болести в София...
Чете се за: 00:45 мин.
АПС пред президента Илияна Йотова: Подходящ служебен...
Чете се за: 03:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

МИТОВЕ И ИСТИНИ

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:57 мин.
Деца
Запази

Вярно ли е казаното от Тръмп за Гренландия?

подкрепа гренландия франция канада откриват генерални консулства нуук
Слушай новината

Интересът на Доналд Тръмп към Гренландия започна още през 2019 г. като необичайна идея за „покупка“, но в последните години прерасна в силен геополитически и икономически натиск. Част от твърденията му обаче не издържат при проверка на фактите.

Твърдение: „Дания не може да защити тази земя от Русия или Китай, а и защо изобщо имат право на собственост? Няма писмени документи“, заявява Тръмп в свои изказвания.


Какво показват фактите?

Историческите данни показват друго. След Килския договор от 1814 г. Дания запазва Гренландия, а през 1933 г. Международният съд потвърждава пълния ѝ суверенитет над острова. Това е подробно описано и в анализ на Датски институт за международни изследвания. По-късно Гренландия преминава от колониален статут към автономия, а през 2009 г. чрез референдум получава правото сама да реши дали да стане независима. Законът за самоуправление прави всякаква „продажба“ без съгласието на гренландците юридически невъзможна.

Твърдение:„САЩ трябва да притежават Гренландия, за да могат да я защитават“, често казва американският президент като посочва Китай и Русия за евентуална заплаха за острова.

Проверка на фактите: Собствеността не е условие за отбрана. САЩ имат военно присъствие на острова още от 50-те години. Между САЩ и Дания действа споразумение за отбрана от 1951 г., подновено през 2004 г., което позволява американски бази и разширяване на военната инфраструктура без промяна на териториалния статут на Гренландия.

Твърдение: „Притежаването на Гренландия прави проекта ‘Златен купол’ много по-ефективен“, твърди Тръмп във връзка с противоракетната си инициатива.
Арктическият регион действително е стратегически важен за ранно предупреждение при ракетни атаки, но САЩ вече използват гренландската инфраструктура за тази цел. Радари и системи за наблюдение работят на острова и без той да е американска територия, което означава, че контролът не е задължително условие за участие в подобна система.

Твърдение: „Ние плащаме 100% от НАТО“, заявява Тръмп по време на международни форуми.
Официалните данни на НАТО показват, че това не е вярно. САЩ имат най-голям финансов принос в Алианса, но покриват около 15% от общия му бюджет. Останалата част се разпределя между всички държави членки според икономическите им показатели.

Твърдение: „Погледнете картите – това е масивно парче земя“, казва Тръмп, аргументирайки значението на Гренландия.
Проверка: Визуалното впечатление обаче е подвеждащо. На много карти Гренландия изглежда почти колкото Африка заради картографски изкривявания. В действителност Африка е над 14 пъти по-голяма, както обяснява Енциклопедия Британика. Причината е Меркаторовата проекция, която преувеличава размерите на териториите близо до полюсите.

Проверката на фактите показва, че значителна част от изявленията на Доналд Тръмп за Гренландия се основават на исторически неточности, преувеличения или визуални заблуди. Темата остава чувствителна, а бъдещето на острова зависи не само от голямата геополитика, но и от волята на самото население на Гренландия.

Последвайте ни

ТОП 24

Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж към летален край
1
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични...
Трагедията "Петрохан": Пред БНТ говори мъжът, открил кемпера на Ивайло Калушев край връх Околчица
2
Трагедията "Петрохан": Пред БНТ говори мъжът, открил...
Адвокат Йорданка Бекирска: Отговорността за случая "Петрохан" е на цялото общество
3
Адвокат Йорданка Бекирска: Отговорността за случая...
Искат изслушване на службите в парламента по случая "Петрохан"
4
Искат изслушване на службите в парламента по случая...
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е невинен, потресена съм
5
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е...
Прокуратурата разкри още подробности по случая "Петрохан"
6
Прокуратурата разкри още подробности по случая "Петрохан"

Най-четени

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
2
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо?
3
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
4
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
5
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
6
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...

Още от: Знаете ли че?

МИТОВЕ И ИСТИНИ
МИТОВЕ И ИСТИНИ
МИТОВЕ И ИСТИНИ МИТОВЕ И ИСТИНИ
Чете се за: 01:50 мин.
МИТОВЕ И ИСТИНИ МИТОВЕ И ИСТИНИ
Чете се за: 03:02 мин.
МИТОВЕ И ИСТИНИ МИТОВЕ И ИСТИНИ
Чете се за: 04:17 мин.
МИТОВЕ И ИСТИНИ МИТОВЕ И ИСТИНИ
Чете се за: 03:15 мин.
МИТОВЕ И ИСТИНИ МИТОВЕ И ИСТИНИ
Чете се за: 02:32 мин.

Водещи новини

Разследването сочи: Двойно убийство и самоубийство в кемпер на "Околчица"
Разследването сочи: Двойно убийство и самоубийство в кемпер на...
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е невинен, потресена съм ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е невинен, потресена съм
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Край на консултациите за служебен премиер: Президентът Илияна Йотова се срещна с АПС, МЕЧ и "Величие" (ОБЗОР) Край на консултациите за служебен премиер: Президентът Илияна Йотова се срещна с АПС, МЕЧ и "Величие" (ОБЗОР)
Чете се за: 05:32 мин.
У нас
Олимпийският герой Тервел Замфиров демонстрира чувство за хумор на летището (ВИДЕО) Олимпийският герой Тервел Замфиров демонстрира чувство за хумор на летището (ВИДЕО)
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Кметът Васил Терзиев поиска оставката на директора на Столичния...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Пребиха 16-годишно момче в Смолян
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Кабинетът в оставка публикува решението си за присъединяване към...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
И според "Величие" е добре Андрей Гюров да бъде служебен...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ