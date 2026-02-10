МИТОВЕ И ИСТИНИ

Интересът на Доналд Тръмп към Гренландия започна още през 2019 г. като необичайна идея за „покупка“, но в последните години прерасна в силен геополитически и икономически натиск. Част от твърденията му обаче не издържат при проверка на фактите.

Твърдение: „Дания не може да защити тази земя от Русия или Китай, а и защо изобщо имат право на собственост? Няма писмени документи“, заявява Тръмп в свои изказвания.



Какво показват фактите?

Историческите данни показват друго. След Килския договор от 1814 г. Дания запазва Гренландия, а през 1933 г. Международният съд потвърждава пълния ѝ суверенитет над острова. Това е подробно описано и в анализ на Датски институт за международни изследвания. По-късно Гренландия преминава от колониален статут към автономия, а през 2009 г. чрез референдум получава правото сама да реши дали да стане независима. Законът за самоуправление прави всякаква „продажба“ без съгласието на гренландците юридически невъзможна.

Твърдение:„САЩ трябва да притежават Гренландия, за да могат да я защитават“, често казва американският президент като посочва Китай и Русия за евентуална заплаха за острова.

Проверка на фактите: Собствеността не е условие за отбрана. САЩ имат военно присъствие на острова още от 50-те години. Между САЩ и Дания действа споразумение за отбрана от 1951 г., подновено през 2004 г., което позволява американски бази и разширяване на военната инфраструктура без промяна на териториалния статут на Гренландия.

Твърдение: „Притежаването на Гренландия прави проекта ‘Златен купол’ много по-ефективен“, твърди Тръмп във връзка с противоракетната си инициатива.

Арктическият регион действително е стратегически важен за ранно предупреждение при ракетни атаки, но САЩ вече използват гренландската инфраструктура за тази цел. Радари и системи за наблюдение работят на острова и без той да е американска територия, което означава, че контролът не е задължително условие за участие в подобна система.

Твърдение: „Ние плащаме 100% от НАТО“, заявява Тръмп по време на международни форуми.

Официалните данни на НАТО показват, че това не е вярно. САЩ имат най-голям финансов принос в Алианса, но покриват около 15% от общия му бюджет. Останалата част се разпределя между всички държави членки според икономическите им показатели.

Твърдение: „Погледнете картите – това е масивно парче земя“, казва Тръмп, аргументирайки значението на Гренландия.

Проверка: Визуалното впечатление обаче е подвеждащо. На много карти Гренландия изглежда почти колкото Африка заради картографски изкривявания. В действителност Африка е над 14 пъти по-голяма, както обяснява Енциклопедия Британика. Причината е Меркаторовата проекция, която преувеличава размерите на териториите близо до полюсите.

Проверката на фактите показва, че значителна част от изявленията на Доналд Тръмп за Гренландия се основават на исторически неточности, преувеличения или визуални заблуди. Темата остава чувствителна, а бъдещето на острова зависи не само от голямата геополитика, но и от волята на самото население на Гренландия.