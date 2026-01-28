МИТОВЕ И ИСТИНИ

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е...
Чете се за: 02:35 мин.
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер:...
Чете се за: 04:15 мин.
Управителят на БНБ Димитър Радев отказа да стане следващ...
Чете се за: 02:32 мин.
Отмениха частичното бедствено положение в община Ардино
Чете се за: 02:02 мин.
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет...
Чете се за: 01:15 мин.
С 13 километра се е "стопила" опашката от...
Чете се за: 04:50 мин.
20% от учениците в Пловдив са болни
Чете се за: 01:15 мин.

Чете се за: 02:17 мин.
Деца
Осъмна ли Айфеловата кула с послание „Не на еврото"?

В социалните мрежи се разпространи снимка, на която Айфеловата кула в Париж изглежда с огромен надпис „НЕ НА ЕВРОТО“. Кадърът бързо събра реакции и коментари, а много хора се запитаха дали това наистина се е случило.

Проверка показва, че това не е истина. Снимката е манипулирана – надписът е добавен дигитално. Формата и разположението му не отговарят на реалния вид на кулата. Няма и официална информация от френските власти или от администрацията на Айфеловата кула за подобна акция.

Ако транспарантът беше истински, новината със сигурност щеше да бъде отразена от всички големи медии.

Експерти по дезинформация обясняват, че подобни фалшиви изображения се разпространяват нарочно – за да предизвикат силни емоции, да разделят хората по чувствителни теми и да се споделят масово, без проверка.

Колкото повече реакции събере един фейк, толкова по-бързо се разпространява.

Затова е важно винаги да си задаваме въпроса „Кой го казва?“ и „Има ли потвърждение?“, преди да повярваме и да споделим подобна информация.

Историята с този фейк показва колко бързо една снимка може да подведе хората в социалните мрежи и да влияе върху обществените нагласи. Ето и няколко полезни стъпки как да разпознаем фейк за 10 секунди:


1. Провери източника
Ако новината е истинска, тя ще я има и в големи медии, не само в един пост или снимка.
2. Вгледай се в детайлите
При фалшиви изображения често има неестествени надписи, странни сенки или нереални размери.
3. Задай си въпроса „Защо точно това?“
Фейковете често засягат теми, които разделят хората и предизвикват силни емоции – страх, гняв или възмущение.

Важно е сами да умеем да преценяваме и мислим критично преди да се доверим на всеки пост в мрежата.

