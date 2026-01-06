МИТОВЕ И ИСТИНИ

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Комета или извънземен кораб - какво всъщност е 3I/ATLAS и опитаха ли учените да се свържат с него?

митове истини
Слушай новината

Опитаха ли учените да се свържат с междузвездна комета и има ли връзка с извънземни? В социалните мрежи се появиха публикации, че междузвездната комета 3I/ATLAS е била „търсена“ по радиото от Земята, защото може да е извънземен кораб или обект с изкуствен произход.

Какво се знае: 3I/ATLAS е едва третият известен обект, дошъл извън Слънчевата система. Това автоматично го прави много интересен за науката. Кометата показва някои необичайни характеристики – наличие на органични вещества и никел, както и нестандартно поведение при преминаването си близо до Слънцето.

Точно заради тези особености учените прилагат принципа „по-добре да проверим“. Радионаблюденията не означават подозрение за извънземен кораб, а стандартна научна практика – при всеки рядък и необичаен обект се събират максимално много данни.

Какво е вярно?
Учените наистина са насочили мощни радиотелескопи към 3I/ATLAS и са я наблюдавали в радиочестотния диапазон. Това е направено по време на максималното ѝ приближаване до Земята през декември, когато условията за наблюдение са най-добри.

Изследванията са част от проекта Breakthrough Listen, който търси т.нар. техносигнатури – радиосигнали, които биха могли да са признак за технология с изкуствен произход.


Какво НЕ е вярно?
Не е вярно, че учените са очаквали кометата да „отговори“ или че са правили опит за реална комуникация, подобна на контакт с извънземна цивилизация.

Няма и доказателства, че 3I/ATLAS е извънземен кораб. Подобни твърдения се появяват основно в социалните мрежи и в сензационни интерпретации на научни факти.

Важно уточнение: Търсенето на радиосигнали не означава изпращане на послания. Учените само „слушат“, за да проверят дали обектът сам излъчва нещо необичайно.


Какво показват резултатите?
Анализът на данните показва, че всички засечени радиосигнали са смущения от земни източници. Не са открити сигнали с изкуствен произход, нито нещо, което да подсказва технология или управление.

Учените допълват, че липсата на сигнал не доказва абсолютно нищо извън рамките на наблюдението – но и не дава никакви основания за извънземен произход.


Какъв е изводът?
3I/ATLAS е естествена междузвездна комета, а не извънземен кораб. Радионаблюденията са част от научен експеримент, а не опит за контакт.

Заключение:
Твърденията за извънземен кораб са подвеждащи.
Фактите показват научно наблюдение, а не търсене на контакт.
Кометата не „игнорира“ учените – тя просто не излъчва нищо необичайно.

