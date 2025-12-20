МИТОВЕ И ИСТИНИ

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Истинска ли е историята за жената, разбила приют, за да спаси кучето си?

митове истини
Слушай новината

В социалните мрежи масово се споделя емоционален разказ за жена, която разбива приют, за да спаси кучето си от предстояща евтаназия. Според историята животното било предадено в приют без нейно знание, трябвало да бъде умъртвено още на следващия ден, а тя, водена от отчаяние – проникнала в сградата, извела кучето и по-късно се предала. Разказът завършва с твърдение, че съдът е свалил обвиненията, а кучето е било върнато у дома.

Публикацията е придружена от хиляди реакции и споделяния, като жената е представяна като „героиня“, а институциите като бездушни и жестоки. Често се срещат призиви историята да бъде споделяна „навсякъде“, „за да се отворят очите на хората“ и „за да се спасяват още животни“.

Такива истории често се измислят, за да станат страниците в социалните мрежи много популярни. Колкото повече хора четат, харесват и споделят, толкова повече последователи събира страницата, а това може да носи пари от реклами или платени публикации.

При проверка прави впечатление, че не се посочва държава или град,
не се споменава име на приют, няма дата или период на събитията, липсват имена на институции, съд или официални лица.

Има и големи несъответствия с реалните процедури.
Описаните събития не отговарят на начина, по който реално функционират приютите и съдебната система.

-Евтаназия на животно в приют не се извършва „от днес за утре“, а след ясно регламентирани срокове, ветеринарни оценки и административни процедури.
-Собствеността на животно подлежи на проверка и не може да бъде игнорирана с едностранно действие.
-Обвинения за взлом и кражба не се снемат автоматично заради мотивите на извършителя.
-Заповеди за арест и съдебни решения не се отменят без официално разследване и доказателства.

Допълнителен сигнал за недостоверност е фактът, че същият сюжет циркулира от години в различни варианти, като се променят само дребни детайли. Това е характерен белег на т.нар. градски легенди – истории с морално послание и силен емоционален ефект, но без конкретна, проверима основа. Не се откриват и потвърждения на тази история в надеждни национални или международни медии, нито в официални полицейски, съдебни или институционални източници. При реален случай с подобен обществен отзвук би се очаквало широко отразяване, каквото липсва.

Въпреки масовото споделяне и силната емоционална реакция, историята за жената, разбила приют, за да спаси кучето си, не може да бъде потвърдена като реален случай. Тя съдържа подвеждаща и фалшива информация.

