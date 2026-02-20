БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
МВнР: Българските граждани да пътуват към Австрия само при нужда поради усложнена зимна обстановка

Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Министерството на външните работи (МВнР) препоръчва българските граждани да предприемат пътувания към Австрия само при нужда поради усложнена метеорологична обстановка. В съобщение на Ситуационния център на сайта на министерството се посочва, че поради засилени снеговалежи метеорологичната обстановка в Австрия е усложнена.

Затруднен е трафикът по пътните артерии в провинциите Горна Австрия, Каринтия, Долна Австрия, Бургенланд и Виена. Отменени или пренасочени са полети от и към австрийската столица.

МВнР препоръчва на българските граждани, пребиваващи или планиращи да посетят Австрия през следващите дни, да предприемат пътувания само в наложителни случаи и с подходящо екипирани превозни средства.

Информация за пътната обстановка може да се следи чрез сайта на австрийския автомотоклуб, а за статуса на полети - сайтовете на съответните самолетни компании или чрез електронните страници на летищата във Виена.

При необходимост от консулско съдействие българските граждани могат да се обръщат към Посолство на Република България в Република Австрия на дежурен телефон +43 1 505 31 13 или e-mail: Embassy.Vienna@mfa.bg. При бедствени ситуации българските граждани могат да заявят искане за съдействие и чрез денонощните телефонни линии на дирекция "Ситуационен център": +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56; +359 893 339 616 или на имейл: Crisis@mfа.bg.

Тази сутрин австрийски медии съобщиха, че виенското летище "Швехат" временно е затворено заради зимните метеорологични условия и силен снеговалеж. Пристигащите полети са пренасочени към други летища.

