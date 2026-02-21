Област Кърджали и Велико Търново под денонощно наблюдение заради преливане на водоеми

Заради обилните валежи нивата на реките в област Кърджали рязко се повишиха. За седми път от началото на годината община Ардино обяви частично бедствено положение. 6 села са откъснати заради залят мост на река Арда.

Започна контролирано изпускане на вода от язовир „Студен кладенец“, отворена е една от клапите на стената. До преливането на язовир Кърджали остават 33 часа, съобщиха от областната администрация в Кърджали. От институциите уверяват, че нивата на водоемите се следят непрекъснато и няма непосредствена опасност.

Заради обилното снеготопене Нивото на река Янтра във Велико Търново се повиши близо до рисковите нива. Водата достигна на метър от критичните 4,50 м. Към този момент нивото й започна да спада, но всички водоеми в региона остават под денонощно наблюдение.