Община Ардино отново обяви частично бедствено положение
Радка Попова: Не гледах последната стрелба на Лора Христова, адреналинът ме удари

Чете се за: 04:12 мин.
Спорт
Бившата национална състезателка по биатлон коментира представянето на Лора и Милена Тодорова в Италия.

Радка Попова
Бившата национална състезателка по биатлон Радка Попова гостува в предаването „Днес на Игрите“ и коментира представянето на Лора Христова и Милена Тодорова на изминалите в Милано и Кортина Олимпийски игри. По-рано днес Христова и Тодорова сложиха точка на българското участие, заемайки 14-та и 20-та позиция в масовия старт.

„Преди Олимпийските игри казах, че при Милена и Лора имам очаквания, особено при Лора, защото нямаше очаквания към нея. Казах, че ако направи добра стрелба ѝ давам място в шестицата. Не само днес, за цялата Олимпиада адмирации за вакс майсторите, то се видя, без подготовката на вакс майсторите нямаше как да имат тези постижения“, каза Попова.

„Последната стрелба на Лора днес не можех да я гледам. Днес като видях, че влиза втора, не можах да гледам, такъв адреналин ме удари. За съжаление, вторият пропуск повлия. Ако имаше само един - оставаше в топ 6. Може би вече презастрахова и от там е дошла грешката, тя самата говори в интервюто и за преумора. Видяхме, че тя е много спокойна и позитивно подхожда към стартовете. Последната стрелба днес реши медала“, добави Попова.

Тя сподели и мнението си за представянето на Милена Тодорова на Игрите в Милано/Кортина. Само преди няколко дни тя завърши на 4-то място в спринтовата дисциплина в дамския биатлон.

„Тя овладя емоциите, но очакванията към Милена за тази Олимпиада бяха огромни. В навечерието на Игрите беше болна, но успя да се възстанови и я видяхме в отлична физическа форма. Може би очакванията към нея и натежаха.

Попова коментира и физическите проблеми и заболяването, с което Тодорова трябваше да се справя седмици преди най-важния спортен форум на Планетата.

„Мисля, че доста силно Милена го преодоля, успя да се възстанови. Показа, че стрелково е добро. Направиха подготовка така, че да са във върхова форма на самата Олимпиада и тя го показа със страхотното бягане“, обобщи бившата състезателка.

Тя коментира и работата на германския специалист Волфганг Пихнер с отбора.

„Те четири месеца не са се прибирали в България. Мисля, че трябва да продължат работата си от последните две години, с тази методика на тренировки, и няма да чакаме до следващата Олимпиада, за да бъдат сред фаворитите. Резултатите при този треньор се виждат. Имат повече обем и скорост. Натоварването им е по-голямо. В началото им беше трудно да му понасят тренировките, но тази година вече е по-различно. Нека мине сезонът, да се направи равносметка“, добави Попова.

Тя сподели и какво според нея трябва да направи Държавата за биатлона в следващите години.

„Трябва повече спонсори и финанси. През последните години Фурнаджиев намери много спонсори, министерството също отпусна, но трябват още. България отстъпва по много неща на големите отбори, които отиват с тирове с техника на състезания. Само адмирации за нашите вакс майстори за свършеното от тях. Дано има повече помощ от държавата, за да можем да гледаме още повече резултати“, каза Попова.

При представянето при мъжете сме с доста резерви, добави бившата биатлонистка, която е и участник на Олимпийски игри.

Подробности вижте във видеото!

#Българи юнаци Милано Кортина 2026 #Зимни олимпийски игри 2026 #Милано/Кортина 2026 #Радка Попова #Лора Христова #Милена Тодорова

