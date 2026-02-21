БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Община Ардино отново обяви частично бедствено положение
Чете се за: 00:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ще нанесат ли САЩ удари срещу Иран?

Мартин Гицов от Мартин Гицов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Запази
Ще нанесат ли САЩ удари срещу Иран?
Снимка: БТА
Слушай новината

Американското военно планиране около Иран е в напреднал етап, съобщават два източника на Ройтерс. Сред възможностите са удари срещу отделни представители на режима и дори смяна на управлението в Техеран.

Доналд Тръмп вече заяви, че обмисля ограничени военни удари и даде на Иран срок от 10-15 дни да сключи споразумение по ядрената си програма. След разговорите в Женева иранската страна очаква до 2-3 денонощия да има проект на контрапредложение, който да бъде разгледан от иранското ръководство. Сърбия и Швеция призоваха гражданите си да напуснат Иран на фона на струпване на американска военна мощ в района.

Иранският президент Масуд Пезешкиан заяви днес че страната му няма да се поддаде на натиск от световните сили.

#САЩ #Иран

Последвайте ни

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло Калушев липсват дарения, направени от публични лица?
3
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло...
Затварят столичното летище на 23 и 24 февруари през нощта заради ремонт
4
Затварят столичното летище на 23 и 24 февруари през нощта заради...
МВР: Твърденията за искане на "оставки" по случаите в "Петрохан" и "Околчица" не отговарят на истината
5
МВР: Твърденията за искане на "оставки" по случаите в...
МВнР: Българските граждани да пътуват към Австрия само при нужда поради усложнена зимна обстановка
6
МВнР: Българските граждани да пътуват към Австрия само при нужда...

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
2
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
3
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
4
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
5
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
6
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...

Още от: Близък изток

Тръмп обмисля ограничен военен удар в Иран
Тръмп обмисля ограничен военен удар в Иран
Напрежението САЩ – Иран: Проектът за споразумението ще е готов до 2-3 дни Напрежението САЩ – Иран: Проектът за споразумението ще е готов до 2-3 дни
Чете се за: 03:17 мин.
Тръмп решава до 10-15 дни за сделка с Иран, Техеран заплаши американските бази в Близкия изток Тръмп решава до 10-15 дни за сделка с Иран, Техеран заплаши американските бази в Близкия изток
Чете се за: 02:25 мин.
Техеран с писмо до ООН: Иран не иска война, но ще отговори решително на военна агресия Техеран с писмо до ООН: Иран не иска война, но ще отговори решително на военна агресия
Чете се за: 00:50 мин.
Ще ударят ли САЩ Иран до 48 часа? Ще ударят ли САЩ Иран до 48 часа?
Чете се за: 04:25 мин.
Белият дом пред избор: Война или дипломация с Иран Белият дом пред избор: Война или дипломация с Иран
Чете се за: 03:47 мин.

Водещи новини

Трайчо Трайков: Хората с надписани сметки за ток ще бъдат компенсирани
Трайчо Трайков: Хората с надписани сметки за ток ще бъдат компенсирани
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Реакции след първите стъпки на кабинета "Гюров" Реакции след първите стъпки на кабинета "Гюров"
Чете се за: 04:10 мин.
Политика
Навявания и „черен лед“ създадоха проблеми по пътищата в Русенско Навявания и „черен лед“ създадоха проблеми по пътищата в Русенско
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Свлачище затвори пътя за благоевградския парк "Бачиново" Свлачище затвори пътя за благоевградския парк "Бачиново"
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Сняг блокира Е-79: Спират тежкотоварните камиони над 12 тона
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
София в сняг: Пътници бутат закъсали превозни средства, малките...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Подводни кадри показват огледа на потъналия риболовен кораб край...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Усложнена зимна обстановка: Затвориха пътища в Русенско за движение...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ