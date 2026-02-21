Ще нанесат ли САЩ удари срещу Иран?

Американското военно планиране около Иран е в напреднал етап, съобщават два източника на Ройтерс. Сред възможностите са удари срещу отделни представители на режима и дори смяна на управлението в Техеран.



Доналд Тръмп вече заяви, че обмисля ограничени военни удари и даде на Иран срок от 10-15 дни да сключи споразумение по ядрената си програма. След разговорите в Женева иранската страна очаква до 2-3 денонощия да има проект на контрапредложение, който да бъде разгледан от иранското ръководство. Сърбия и Швеция призоваха гражданите си да напуснат Иран на фона на струпване на американска военна мощ в района.

Иранският президент Масуд Пезешкиан заяви днес че страната му няма да се поддаде на натиск от световните сили.