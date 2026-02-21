БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Община Ардино отново обяви частично бедствено положение
Чете се за: 00:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Трайчо Трайков: Хората с надписани сметки за ток ще бъдат компенсирани

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Ангел Узунов
A+ A-
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Запази

Проверките продължават, а окончателните резултати се очакват до края на февруари или началото на март

Трайчо Трайков: Хората с надписани сметки за ток ще бъдат компенсирани
Снимка: БТА
Слушай новината

Потребителите, подали основателни жалби за завишени сметки за електроенергия, ще бъдат компенсирани в рамките на месец. Това обяви служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков. Той уточни, че е провел среща с председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски, на която са обсъдени декемврийските сметки, предизвикали множество оплаквания. Проверките продължават, а окончателните резултати се очакват до края на февруари или началото на март.

Трайчо Трайков - Служебен министър на енергетиката: "Правят се анализи на независима лаборатория, това е от колегите от КЕВР, прави се проверка на софтуера, за да се провери дали е поради грешка на билинг системата или някаква друга. Важно е тези, които са основателни да бъдат доведени до край и хората да бъдат компенсирани. Ако са платили вече сметката чрез прихващане от следващата, като е възможно и възстановяване на сумите."

През април се очаква да бъде възстановена работата на още един хидроагрегат на ПАВЕЦ „Чаира“. В момента централата функционира само с едно от четирите си съоръжения. Това стана ясно по време на инспекция на служебния министър на енергетиката на място. По думите му, след приключване на ремонтните дейности третият агрегат се очаква да бъде пуснат в експлоатация в началото на следващата година.

Четвъртият агрегат ще бъде изцяло подменен, като за целта предстои обявяването на три обществени поръчки. Трайков информира, че е изискал изготвянето на пътна карта за целия процес по възстановяване, която ще бъде публично представена.

Последвайте ни

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло Калушев липсват дарения, направени от публични лица?
3
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло...
Затварят столичното летище на 23 и 24 февруари през нощта заради ремонт
4
Затварят столичното летище на 23 и 24 февруари през нощта заради...
МВР: Твърденията за искане на "оставки" по случаите в "Петрохан" и "Околчица" не отговарят на истината
5
МВР: Твърденията за искане на "оставки" по случаите в...
МВнР: Българските граждани да пътуват към Австрия само при нужда поради усложнена зимна обстановка
6
МВнР: Българските граждани да пътуват към Австрия само при нужда...

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
2
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
3
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
4
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
5
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
6
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...

Още от: Общество

Бил ли е Ивайло Калушев радиолюбител?
Бил ли е Ивайло Калушев радиолюбител?
Милена Милотинова: Очакванията на обществото и на служителите в БНТ имат еднаква тежест Милена Милотинова: Очакванията на обществото и на служителите в БНТ имат еднаква тежест
Чете се за: 02:45 мин.
Президентът Илияна Йотова беше домакин на традиционната вечеря ифтар Президентът Илияна Йотова беше домакин на традиционната вечеря ифтар
Чете се за: 01:25 мин.
Предсрочните избори: Премиерът Андрей Гюров проведе първа среща с ЦИК Предсрочните избори: Премиерът Андрей Гюров проведе първа среща с ЦИК
Чете се за: 02:55 мин.
Милена Милотинова оглавява БНТ Милена Милотинова оглавява БНТ
Чете се за: 05:22 мин.
Разширяването на ЕС и бъдещето на Западните Балкани Разширяването на ЕС и бъдещето на Западните Балкани
Чете се за: 05:47 мин.

Водещи новини

Навявания и „черен лед“ създадоха проблеми по пътищата в Русенско
Навявания и „черен лед“ създадоха проблеми по пътищата...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Свлачище затвори пътя за благоевградския парк "Бачиново" Свлачище затвори пътя за благоевградския парк "Бачиново"
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Сняг блокира Е-79: Спират тежкотоварните камиони над 12 тона Сняг блокира Е-79: Спират тежкотоварните камиони над 12 тона
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Подводни кадри показват огледа на потъналия риболовен кораб край Созопол Подводни кадри показват огледа на потъналия риболовен кораб край Созопол
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Усложнена зимна обстановка: Затвориха пътища в Русенско за движение...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Тежка зима: Непочистени улици и закъсали тролейбуси и автобуси в София
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Повечето зеленчуци и плодове продължават да поскъпват на борсите и...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Пътят София – Самоков остава затворен заради опасност от...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ