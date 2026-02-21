Трайчо Трайков: Хората с надписани сметки за ток ще бъдат компенсирани

Потребителите, подали основателни жалби за завишени сметки за електроенергия, ще бъдат компенсирани в рамките на месец. Това обяви служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков. Той уточни, че е провел среща с председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски, на която са обсъдени декемврийските сметки, предизвикали множество оплаквания. Проверките продължават, а окончателните резултати се очакват до края на февруари или началото на март.

Трайчо Трайков - Служебен министър на енергетиката: "Правят се анализи на независима лаборатория, това е от колегите от КЕВР, прави се проверка на софтуера, за да се провери дали е поради грешка на билинг системата или някаква друга. Важно е тези, които са основателни да бъдат доведени до край и хората да бъдат компенсирани. Ако са платили вече сметката чрез прихващане от следващата, като е възможно и възстановяване на сумите."

През април се очаква да бъде възстановена работата на още един хидроагрегат на ПАВЕЦ „Чаира“. В момента централата функционира само с едно от четирите си съоръжения. Това стана ясно по време на инспекция на служебния министър на енергетиката на място. По думите му, след приключване на ремонтните дейности третият агрегат се очаква да бъде пуснат в експлоатация в началото на следващата година.

Четвъртият агрегат ще бъде изцяло подменен, като за целта предстои обявяването на три обществени поръчки. Трайков информира, че е изискал изготвянето на пътна карта за целия процес по възстановяване, която ще бъде публично представена.