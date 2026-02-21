Ремонтът на хидроагрегат 2 в ПАВЕЦ "Чаира" приключва, обяви служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков

Служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков, който инспектира напредъка на ремонтните дейности в ПАВЕЦ "Чаира", заяви пред журналисти, че по съоръжението е свършена "изключително много и сериозна работа".

Той съобщи, че ремонтът на хидроагрегат 2 е към приключване. За хидроагрегат 3, който също се ремонтира, се предвижда пускане в експлоатация в началото на април. Министърът припомни, че за хидроагрегат 1 вече е сключен договор за ремонт. По отношение на хидроагрегат 4 Трайков посочи, че именно той е с най-сериозния технически проблем.

Трайков информира, че е изискал изготвянето на пътна карта за целия процес по възстановяване, която ще бъде публично представена.

Той напомни, че съоръжението е било в отлично състояние преди 16 години, но авариите през 2022 г. са довели до тежкото положение. Министърът изрази увереност, че екипите работят системно и че необходимите стъпки за пълното възстановяване са ясно разписани.