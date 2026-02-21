Лора Христова ще бъде знаменосец на церемонията по закриването на Зимните олимпийски игри

Биатлонистката Лора Христова ще бъде знаменосец на българската делегация на церемонията по закриването на Зимните олимпийски игри.

Христова спечели бронз в индивидуалния старт на 15 километра на Игрите в Милано/Кортина.

Церемонията ще се състои в неделя от 21:00 часа във Верона, а сред официалните гости ще бъдат служебният спортен министър на България Димитър Илиев и председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева.

Гледайте церемонията по закриването на Зимните олимпийски игри пряко по БНТ 1, БНТ 3 и ТУК.