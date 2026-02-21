БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Община Ардино отново обяви частично бедствено положение
Мечтаният край на една знаменита кариера

от Константин Джаркин
Чете се за: 03:12 мин.
Зимни
Перлата в короната на италианския биатлон Доротея Вирер завъртя домашното трасе в Антхолц-Антерселва за един последен път.

Доротея Вирер
Снимка: БГНЕС
Ако има мечтан начин да сложиш край на професионалната си кариера, то със сигурност това е този – на най-големия спортен форум, при това на родна земя, пред своята публика. Днес перлата в короната на италианския биатлон завъртя домашното трасе в Антхолц-Антерселва за един последен път. Доротея Вирер не е просто състезател, тя е същинска ера за биатлона в родината си. Успехите идват с нея, а благодарение на нейните подвизи, които вдъхновяват бъдещите поколения, те със сигурност ще продължат и след Игрите в Милано и Кортина.

Само част от историческите постижения на родената в Южен Тирол биатлонистка са: първи италиански медал от световно първенство при жените с щафетата през 2013 г. в Нове Место, първа италианска титла от световно първенство при дамите в масовия старт през 2019 г. в Йостерзунд, както и първи голям кристален глобус за Италия, при който и да е от двата пола през сезон 2018-19.

Домашните олимпийски игри вероятно не се развиха по начина, по който 35-годишната италианка е искала. Тя започна силно с първия си сребърен медал от най-големия спортен форум със смесената щафета на страната си, но след това тя разочарова с 44-ото място в спринта. Последва силен старт в преследването, където Вирер се изкачи с 35 позиции до 9-ата, но в женската щафета нейната наказателна обиколка бе една от причините домакините да останат едва 11-и, на едно място пред България.

Последният път, в който тя застана на стартовата решетка, 35-годишната италианка завърши 5-а в масовия старт, а след нейния финал тя бе изпратена от домакинската публика по начин, който подобава за една истинска легенда на спорта в цял свят. Въпреки всичко, представянето на Доротея Вирер по никакъв начин не може да бъде определено като провал. Самото ѝ присъствие в елита на биатлона от далечната 2008 година насам е достатъчно "Скуадра адзура" изобщо да се намеси в разговорите за медали и при мъжете и при жените.

Дори можем смело да заключим, че цикълът, който тя стартира, бе затворен от една от нейните ученички - Лиза Витоци, която завоюва първа олимпийска титла на Италия в биатлона.

След 4 медала от Олимпийски игри, 12 от световни първенства, 23 победи за Световната купа и 2 Големи кристални глобуса в последователни сезони, казваме довиждане на великата Доротея Вирер.

Подробности вижте във видеото!

#масов старт биатлон #Доротея Вирер #Зимни олимпийски игри 2026 #Милано/Кортина 2026

