Община Ардино отново обяви частично бедствено положение
Чете се за: 00:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Димитър Илиев: Тепърва успехите пред нашите спортисти предстоят

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:30 мин.
Спорт
Той изгледа на живо представянето на Лора Христова и Милена Тодорова в масовия старт.

Димитър Илиев
Служебният спортен министър Димитър Илиев говори пред БНТ за впечатленията си от предпоследния състезателен ден на Олимпийските игри в Милано и Кортина. Той изгледа на живо представянето на Лора Христова и Милена Тодорова, които заслужиха място сред най-добрите в женския биатлон.

„Да, вълненията бяха много големи. Аз вярвам, че това беше най-успешната Олимпиада от 24 години на сам за България. Тези млади атлети донесоха не само медалите, донесоха нещо много по-важно, а именно повод нацията да се обедини. Виждате разделенията в колко много посоки вървят. Аз вярвам, че точно такъв тип постижения ни носят гордост, радост, щастие. Нека да се радват всички българи. Хора, радвайте се, това наистина е голямо“, коментира Илиев.

„Спортът обединява хората, особено когато се постигат успехи, както направи Лора Христова с този прекрасен бронзов медал. Не само тя. На Тервел и Милена съвсем малко не им достигна Истински съжаляваме всички за това. В крайна сметка обаче по-важно е друго. Имаме страхотни млади спортисти. Не само в зимните спортове, а във всички. И аз вярвам, че България може да е малка страна, обаче пък за сметка на това прелива от талантливи и работливи хора, защото само талант не е достатъчно“, добави Илиев.

Служебният спортен министър сподели и очакванията за следващите големи състезания пред родните таланти.

„Аз съм сигурен, че ще има още добри представяния, но знаете ли - нека да не поставяме големи цели, нека наблегнем на работата. Човек понякога учи много повече от загубите, отколкото от победите. Аз съм сигурен, че тепърва успехите пред българите предстоят, а ние трябва да направим най-добрите условия, за да могат те да се развиват и да ги постигат“, завърши Илиев.

Цялото интервю с Димитър Илиев вижте във видеото!

#Българи юнаци Милано Кортина 2026 #Зимни олимпийски игри 2026 #Милано/Кортина 2026 #министър Димитър Илиев

