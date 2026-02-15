БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"

Иво Никодимов
Всичко от автора
Чете се за: 01:00 мин.
ивайло калушев интересувал пву приватизацията столичната топлофикация
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация". Това става ясно от бележки, които разследващите да намерили в бившата хижа "Петрохан" и са приложили като веществени доказателства. След като материалите по разследването бяха изпратени в парламента, БНТ получи част от тях.

От записките става ясно, че Калушев е имал интерес към религиозни практики, свързани с изграждането на култ към него от страна на другите участници в групата. Други записки дават светлина върху интересите му по отношение на зелените политики. Калушев си е водил бележки от негови срещи за приватизацията на столичната "Топлофикация" и публично-частно партньорство за зелени политики, управление на отпадъци и изграждане на инсталация за преработка на битови отпадъци, става ясно още от бележките.

