Опасност от преливане на река Черни Лом край три русенски села

Опасност от преливане на река Черни Лом край три русенска села, съобщават от Областната управа в Русе и допълват, че контролирано изпускат рибарници в съседната Разградска област.

Нивото на река Черни Лом край три села от община Две могили е повишила нивото си и почти е стигнала критичната тока на преливане. По думите на заместни-областния управител на Русе Георги Георгиев, няма очаквания за допълнително покачване на водите.

При село Острица има лек разлив на реката, който е засегнал няколко декара земеделска земя. Има и частична опасност от заливане на пътната инфраструктура, но в такъв случай веднага ще бъде въведен обходен маршрут.

Същевременно е започнало контролирано изпускане на водата от рибарниците в село Костанденец, област Разград. Това се дължи на преливане през дигата, която обаче не е компрометирана.

Русенското село Сваленик е близо до тях, но - по думите на кмета му - категорично няма място за притеснение и няма опасност от заливане на територията на селото.