БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Община Ардино отново обяви частично бедствено положение
Чете се за: 00:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Опасност от преливане на река Черни Лом край три русенски села

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Виолета Никифорова
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Запази
наводнение крумовградско придошла река скъса мост село общината
Снимка: Архив
Слушай новината

Опасност от преливане на река Черни Лом край три русенска села, съобщават от Областната управа в Русе и допълват, че контролирано изпускат рибарници в съседната Разградска област.

Нивото на река Черни Лом край три села от община Две могили е повишила нивото си и почти е стигнала критичната тока на преливане. По думите на заместни-областния управител на Русе Георги Георгиев, няма очаквания за допълнително покачване на водите.

При село Острица има лек разлив на реката, който е засегнал няколко декара земеделска земя. Има и частична опасност от заливане на пътната инфраструктура, но в такъв случай веднага ще бъде въведен обходен маршрут.

Същевременно е започнало контролирано изпускане на водата от рибарниците в село Костанденец, област Разград. Това се дължи на преливане през дигата, която обаче не е компрометирана.

Русенското село Сваленик е близо до тях, но - по думите на кмета му - категорично няма място за притеснение и няма опасност от заливане на територията на селото.

#Черни Лом #русенско село #преляла река

Последвайте ни

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло Калушев липсват дарения, направени от публични лица?
3
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло...
Затварят столичното летище на 23 и 24 февруари през нощта заради ремонт
4
Затварят столичното летище на 23 и 24 февруари през нощта заради...
МВР: Твърденията за искане на "оставки" по случаите в "Петрохан" и "Околчица" не отговарят на истината
5
МВР: Твърденията за искане на "оставки" по случаите в...
МВнР: Българските граждани да пътуват към Австрия само при нужда поради усложнена зимна обстановка
6
МВнР: Българските граждани да пътуват към Австрия само при нужда...

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
2
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
3
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
4
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
5
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
6
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...

Още от: Регионални

Зимата блокира пътища и транспорт в страната
Зимата блокира пътища и транспорт в страната
София в сняг: Пътници бутат закъсали превозни средства, малките улици остават заснежени София в сняг: Пътници бутат закъсали превозни средства, малките улици остават заснежени
Чете се за: 02:35 мин.
Навявания и „черен лед“ създадоха проблеми по пътищата в Русенско Навявания и „черен лед“ създадоха проблеми по пътищата в Русенско
Чете се за: 01:35 мин.
Свлачище затвори пътя за благоевградския парк "Бачиново" Свлачище затвори пътя за благоевградския парк "Бачиново"
Чете се за: 00:32 мин.
Сняг блокира Е-79: Спират тежкотоварните камиони над 12 тона Сняг блокира Е-79: Спират тежкотоварните камиони над 12 тона
Чете се за: 00:42 мин.
Ремонт затваря летище "Васил Левски" в нощта срещу 23 и 24 февруари, напомнят от столичното летище Ремонт затваря летище "Васил Левски" в нощта срещу 23 и 24 февруари, напомнят от столичното летище
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

Опасност от преливане на река Черни Лом край три русенски села
Опасност от преливане на река Черни Лом край три русенски села
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Трайчо Трайков: Хората с надписани сметки за ток ще бъдат компенсирани Трайчо Трайков: Хората с надписани сметки за ток ще бъдат компенсирани
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Реакции след първите стъпки на кабинета "Гюров" Реакции след първите стъпки на кабинета "Гюров"
Чете се за: 04:10 мин.
Политика
Навявания и „черен лед“ създадоха проблеми по пътищата в Русенско Навявания и „черен лед“ създадоха проблеми по пътищата в Русенско
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Свлачище затвори пътя за благоевградския парк "Бачиново"
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Сняг блокира Е-79: Спират тежкотоварните камиони над 12 тона
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
София в сняг: Пътници бутат закъсали превозни средства, малките...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Подводни кадри показват огледа на потъналия риболовен кораб край...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ