Мария Киркова: Това е една от най-успешните Олимпиади, които някога съм виждала

Бившата национална състезателка в алпийските ски и треньор Мария Киркова смята, че Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина са едни от най-успешните в историята на България.

Киркова, която проследи на живо състезанията при жените, е впечатлена от битките за медалите.

"Времето беше с алпийските женски ски. При жените се получиха много интересни състезания с неочаквани победители. Олимпийското напрежение се отрази върху фаворитките", сподели тя в интервю за предаването "Днес на Игрите".

Четирикратната участничка на световни първенства и олимпийски игри коментира и представянето на Анина Цурбриген, която завърши на 41-во място в слалома.

"Тя е млад състезател и беше доста развълнувана. Има голямо бъдеще пред нея. Игрите й оказаха влияние. На тренировките кара по-добре от състезанията. Представи се достойно", допълни Киркова.

Знаменосецът на България на Игрите в Сочи през 2014 година смята, че българските олимпийци могат да се гордеят с представянето си.

"Това е една от най-успешните олимпиади, които някога съм виждала. Бях там и носех нашето яке с достойнство. Равно сме с останалите и отношението към нас е доста променено. Нашите състезатели уважават уважението и това, което постигнаха трябва да бъде оценено", добави дългогодишната национална състезателка.

