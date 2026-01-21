БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

МИТОВЕ И ИСТИНИ

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:50 мин.
Деца
Запази

Океан край Сатурн крие тайни за възможен живот?

МИТОВЕ И ИСТИНИ
Слушай новината

Твърдение: Учените проверяват дали под леда на един малък свят край Сатурн могат да се образуват важни вещества, свързани с живота, като правят опити в лаборатория и сравняват резултатите с данни от космически изследвания.

Какво е Енцелад?
Енцелад е малък спътник на планетата Сатурн. Той е покрит с дебел слой лед, а под този лед има голям океан от течна вода. От някои места на повърхността му излизат струи от вода и лед, наречени гейзери.

Какво са открили учените?
Преди години космически апарат е открил в тези струи органични вещества – това са молекули, които на Земята участват в изграждането на живи организми. За да разберат дали тези вещества могат да се появят сами, учените са направили опити в лаборатория.

Какво показват опитите?
При условия, подобни на тези под леда на Енцелад, са се образували аминокиселини и други важни молекули. Това означава, че природата може сама да създава „части от живота“, дори далеч от Земята.

Какво е важно да знаем?
Това не означава, че на Енцелад има живи същества. Означава само, че там има условия, при които могат да се появят вещества, нужни за живот.

Извод:
Новината е вярна и учените наистина са открили нещо много интересно, но живот на Енцелад все още не е намерен.

Последвайте ни

ТОП 24

Оставката на президента Румен Радев е внесена в Конституционния съд
1
Оставката на президента Румен Радев е внесена в Конституционния съд
След оставката на президента: Политическите реакции и коментари
2
След оставката на президента: Политическите реакции и коментари
Григор Димитров отпадна на старта на Australian Open
3
Григор Димитров отпадна на старта на Australian Open
Сняг и дъжд ни очакват през следващите дни
4
Сняг и дъжд ни очакват през следващите дни
Силна геомагнитна буря удари Земята
5
Силна геомагнитна буря удари Земята
Политическите реакции след заявката на Румен Радев за влизане в политиката
6
Политическите реакции след заявката на Румен Радев за влизане в...

Най-четени

След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
2
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
3
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
4
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
5
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
Три жени загинаха при пожар в София
6
Три жени загинаха при пожар в София

Още от: Знаете ли че?

МИТОВЕ И ИСТИНИ
МИТОВЕ И ИСТИНИ
МИТОВЕ И ИСТИНИ МИТОВЕ И ИСТИНИ
Чете се за: 04:17 мин.
МИТОВЕ И ИСТИНИ МИТОВЕ И ИСТИНИ
Чете се за: 03:15 мин.
МИТОВЕ И ИСТИНИ МИТОВЕ И ИСТИНИ
Чете се за: 02:32 мин.
Откъде идва „Черен петък“ и за какво да внимаваме при пазаруване? Откъде идва „Черен петък“ и за какво да внимаваме при пазаруване?
Чете се за: 01:15 мин.
ИСТИНА И МИТОВЕ ИСТИНА И МИТОВЕ
Чете се за: 02:30 мин.

Водещи новини

Желязков: Отварянето на пътя Рудозем - Ксанти има голямо въздействие за функционирането на Шенген
Желязков: Отварянето на пътя Рудозем - Ксанти има голямо...
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
НА ЖИВО: На дневен ред в НС - ще бъде ли закрита Антикорупционната комисия? НА ЖИВО: На дневен ред в НС - ще бъде ли закрита Антикорупционната комисия?
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Правната комисия обсъди на второ четене проектопромените в Изборния кодекс Правната комисия обсъди на второ четене проектопромените в Изборния кодекс
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Кола на Столичната община катастрофира до НДК (СНИМКИ) Кола на Столичната община катастрофира до НДК (СНИМКИ)
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Благомир Коцев: Радев би могъл да е потенциален партньор, ако...
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Ще обявят ли грипна епидемия в Габрово?
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Пътнически влак дерайлира край Барселона
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Денят на Тръмп в Давос
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ