МИТОВЕ И ИСТИНИ

Твърдение: Учените проверяват дали под леда на един малък свят край Сатурн могат да се образуват важни вещества, свързани с живота, като правят опити в лаборатория и сравняват резултатите с данни от космически изследвания.

Какво е Енцелад?

Енцелад е малък спътник на планетата Сатурн. Той е покрит с дебел слой лед, а под този лед има голям океан от течна вода. От някои места на повърхността му излизат струи от вода и лед, наречени гейзери.

Какво са открили учените?

Преди години космически апарат е открил в тези струи органични вещества – това са молекули, които на Земята участват в изграждането на живи организми. За да разберат дали тези вещества могат да се появят сами, учените са направили опити в лаборатория.

Какво показват опитите?

При условия, подобни на тези под леда на Енцелад, са се образували аминокиселини и други важни молекули. Това означава, че природата може сама да създава „части от живота“, дори далеч от Земята.

Какво е важно да знаем?

Това не означава, че на Енцелад има живи същества. Означава само, че там има условия, при които могат да се появят вещества, нужни за живот.

Извод:

Новината е вярна и учените наистина са открили нещо много интересно, но живот на Енцелад все още не е намерен.